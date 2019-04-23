Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммитуКоммерсантъ 01:42

Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники. «Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы подготовиться к саммиту»,— уточнил собеседник газеты.

Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту

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