Политика
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммитуКоммерсантъ 01:42
Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники. «Она прилетела в Россию раньше Ким Чен Ына, чтобы подготовиться к саммиту»,— уточнил собеседник газеты.
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Приезд Ким Чен Ына во Владивосток: когда северокорейский лидер прибудет в дальневосточную столицу и где остановится
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