Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья ШукшиныхNewInform 05:20

с чего всё началось

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта. Об этом женщина заявила в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале. Бари Алибасов находится в больнице после того, как по ошибке употребил внутрь очистительное средство.

Футбол «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне «Милан» намерен отказаться от участия в Лиге Европы в следующем сезоне, сообщает Corriere della Sera.

Происшествия Экс-глава Серпуховского района Шестун перерезал вены на суде ИА «Ореанда-Новости» Во время заседания в Гарнизонном военном суде экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун перерезал себе на левой руке вены.

Армия и оружие Турция представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X На Парижском авиасалоне 17 июня турецкая компания Turkish Aerospace Industries представила модель своего истребителя пятого поколения TF-X.

Культура Объявлен длинный список 12 сезона премии «Просветитель» Что еще известно: 25 июня будет объявлен длинный список новой номинации для просветительских интернет-проектов — «Просветитель.Digital».

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Происшествия Электричка сбила пешехода на Рижском направлении Интервалы движения электричек Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) увеличены из-за инцидента с пешеходом. попавшим под поезд.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол Комличенко назвал вероятность продолжения карьеры в РПЛ Форвард чешской «Млады Болеслав» Николай Комличенко считает возможным возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Происшествия После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Общество Жителям России позволили регистрировать излишки земли Закон, позволяющий российским гражданам оформить излишки используемой земли, подписан президентом РФ Владимиром Путиным.

Происшествия Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.

Политика В МВД призвали провести ревизию ПДД В России необходимо провести ревизию правил дорожного движения, заявил журналистам во вторник первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Энергетика Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Гаджеты Новые тесты AMD EPYC Rome: рост производительности налицо До выхода первых серверных процессоров на базе архитектуры AMD Zen 2, известных под кодовым именем Rome, осталось не так уж много — они должны появиться в третьем квартале текущего года.

Политика Борис Джонсон лидирует после второго тура выборов премьера Британии Лидером по итогам второго тура голосования фракции консерваторов в парламенте остался экс-глава МИД Борис Джонсон, набравший 126 голосов депутатов, на втором месте – нынешний глава МИД Джереми Хант с 46.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Общество В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост "Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.

Энергетика Польша хочет получить от России компенсацию за грязную нефть Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen намерена добиться от российских партнёров компенсации за поставку грязной нефти по трубопроводу «Дружба».

Технологии Пассажиры «Яндекс.Такси» смогут включать свою музыку во время поездки Пассажиры "Яндекс.Такси" в скором времени смогут включать свою музыку в автомобиле во время поездки.

Происшествия В Домодедово ответили на слова Киркорова о жесткой посадке самолета О жесткой посадке самолета, на котором Киркоров возвращался с детьми с гастролей в Болгарии, сообщил ранее сам певец.