Шоу-бизнес

Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья ШукшиныхNewInform 05:20

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта. Об этом женщина заявила в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале. Бари Алибасов находится в больнице после того, как по ошибке употребил внутрь очистительное средство.
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с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы
 "Пусть говорят" на Первом канале.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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