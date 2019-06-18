Шоу-бизнес
Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья ШукшиныхNewInform 05:20
Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта. Об этом женщина заявила в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале. Бари Алибасов находится в больнице после того, как по ошибке употребил внутрь очистительное средство.
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с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.РИА Новости07:29
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Обновлено в 10:45
Общество
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Обновлено вчера в 09:08
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Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова
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Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.
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Шоу-бизнес
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Кабмин предлагает адресно увеличивать пособие на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума в регионе, сообщил глава правительства Дмитрий Медведев.
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Обновлено в 10:32