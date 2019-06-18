Сестра Бари Алибасова заявила, что продюсера отравила семья ШукшиныхNewInform 05:20

с чего всё началось

Сестра продюсера Бари Алибасова Зоя заявила, что родственники супруги артиста могли отравить музыканта. Об этом женщина заявила в эфире программы «Пусть говорят», которая выходит на Первом канале. Бари Алибасов находится в больнице после того, как по ошибке употребил внутрь очистительное средство.

Политика Экс-президент Египта Мурси внезапно скончался в зале суда Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 68-м году жизни во время суда, об этом сообщает Extra News.

Футбол Сарри определился с трансферными целями «Ювентуса» Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри определился с трансферными целями клуба, передает "Советский спорт".

Политика Меркель назвала дату проведения встречи «Нормандского формата» Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о назначении встречи советников лидеров стран «Нормандского формата» на следующий месяц.

Спорт Полинский ушел в отставку после скандального киберспортивного турнира Чиновник покинул пост на фоне скандала вокруг турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup. Мероприятие прошло в Москве 15 июня.

Общество Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик» Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.

Энергетика Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.

Финансы Фондовый рынок США торгуется на положительной территории Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений руководителя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания ФРС США.

Политика При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Bild рассказал, что хотел бы начать разговор при встрече с президентом России Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса.

Политика В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Экономика Utair продаст 50% сервисной компании UTG для погашения долгов Компания Utair продаст 50% сервисной компании UTG для расчета с долгами. По данным главы авиаперевозчика, деньги будут выплачены банкам.

Авто В продажу поступила дешевая версия кроссовера Renault Arkana Предзаказы на долгожданную Renault Arkana, чей прототип представили еще в конце августа прошлого года на Московском моторшоу, стартовали в конце мая.

Энергетика Украина сделала России предложение по газу Украинская компания «Нафтогаз» предложила «Газпрому» в случае, если стороны не смогут договориться о транзите газа через украинскую территорию после 2019 года, заключить контракт на «своп» сырья на границе.

Футбол «Манчестер Сити» согласился заплатить сумму отступных за Родри Пресса сообщает, что "Манчестер Сити" согласился выплатить всю сумму отступных за полузащитника "Атлетико" Родриго Эрнандеса.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Футбол Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи» 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.

Спорт Сборная России сыграет в Бразилии без Клюки, Волкова и Власова Определился состав сборной России, который сыграет в четвертом туре Лиги наций в бразильской Куябе (21-23 июня).

Баскетбол Звезда баскетбольного ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб Де Коло выступал за ЦСКА с 2014 года. Баскетболист перешел в московский клуб из «Торонто» и провел за команду пять сезонов.

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Экономика Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

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Происшествия В кемеровском аэропорту приземлился самолет НАТО В Кемеровском аэропорту приземлился самолет военно-воздушных сил Германии, принадлежащий НАТО.