Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсераPiter.tv 09:40

Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
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с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы
 "Пусть говорят" на Первом канале.
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Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
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