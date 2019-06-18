Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсераPiter.tv 09:40

с чего всё началось

Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Наука Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России НТА-Приволжье — Установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России Как рассказал в рамках пресс-конференции 17 июня замдиректора ИПФ РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий Ефим Хазанов, установка для регистрации гравитационных волн может появиться в России.

Финансы Правкомиссия утвердила профицит бюджета России в 2020 году Правительственная комиссия утвердила профицит федерального бюджета РФ в 2020 году в размере 1,335 трлн рублей, доходы - 20,333 трлн рублей, расходы - 18,998 трлн рублей.

Политика Скабеева осудила Зеленского за равнодушие к состоянию Меркель Сама Меркель пояснила, что ее болезненное состояние стало результатом обезвоживания. После нескольких стаканов воды ей стало лучше.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.

Гаджеты Сеть «Эльдорадо» начала продажи телевизоров своего бренда Hi Торговая сеть «Эльдорадо», специализирующаяся на реализации бытовой техники и электроники, начала продажи продукции собственной линейки Hi (бренд Hitechnic).

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Энергетика Цены на бензин в России в мае выросли на 17,5% В мае 2019 г. цены производителей на бензин автомобильный выросли на 17,5%, сообщает Росстат.

Наука Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.

Политика Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело «Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надя Пескова одержала первую крупную победу.

Армия и оружие Голландский телеканал назвал имена возможных фигурантов дела MH17 Голландский телеканал NPO 2 выпустил сюжет, в котором прозвучали имена предполагаемых фигурантов дела о гибели Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Общество В Промсвязьбанке заявили о пропаже арестованных картин Ананьева По информации Промсвязьбанка, после проверки судебными приставами имущества Ананьева в музее «выяснилось, что арестованные произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей, были сняты с экспозиции».

Интернет Facebook, Google, Twitter объединились против вредоносного контента В коалицию вошли 16 компаний, среди которых Procter & Gamble, General Mills, Diageo PLC, Mastercard, Facebook, Twitter, Alphabet (Google), Omnicom Group и WPP, а также несколько торговых ассоциаций.

Происшествия Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.

Политика Блогер Тумсо сообщил о решении властей Польши выслать его в Россию Польские пограничники приняли решение депортировать на родину Тумсо Абдурахманова, известного критикой властей Чечни, сообщил 17 июня сам блогер.

Политика Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.

Футбол «Зенит» вылетел на тренировочный сбор в Австрию Сегодня команда вылетит в Австрию. Там состоятся четыре товарищеских матча с клубами из Будапешта, Белграда, Инсбрука и Софии.

Общество Члены британской королевской семьи поразили публику на скачках в Аскоте 18 июня стартовали ежегодные Королевские скачки в Аскоте, которые ежегодно привлекают внимание любителей наблюдать за лошадьми или красоваться в красивых шляпках на фоне королевы Елизаветы II.

Кино «Игра престолов» и «Мстители» стали победителями MTV Movie & TV Awards 15 июня в Санта-Монике прошла ежегодная премия MTV Movie & TV Awards, присуждаемая за достижения в области кино и телевидения.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Происшествия Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород перед смертью Ранее сообщалось, что власти Малайзии опубликовали финальный доклад о пропаже самолета рейса МН370.

Происшествия ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Давида Якобашвили Федеральная служба безопасности (ФСБ) провела во вторник, 18 июня, обыски в музее «Собрание», владельцем которого является один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили.