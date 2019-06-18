Шоу-бизнес

Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсераPiter.tv 09:40

Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
Читать в источнике
с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы
 "Пусть говорят" на Первом канале.
РИА Новости07:29

Подробнее о событии

Названы причины нападок сестры Алибасова на Федосееву-Шукшину

Пятый канал12:51

Алибасов не воспринимает версию о своём отравлении всерьёз

News.ru07:18

Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин отрицает возможность отравление звезды семьёй жены

Актуальные Новости11:57

Словам сестры Алибасова о его отравлении Шукшиными дано объяснение

Газета.Ru09:09

Бари Алибасов отрицает версию о своём отравлении

Говорит Москва06:59

Директор Алибасова отрицает, что продюсера отравила семья Шукшиных

Телепрограмма09:20

Семью Шукшиных обвинили в отравлении Бари Алибасова

7Дней.ру03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 14:26, Вашингтон
Политика

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Обновлено в 08:56
Происшествия

Кокорина и Мамаева повезут в колонию на поезде

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом.
Обновлено в 13:06
Гаджеты

Microsoft на клавиатуру намерена добавить новую кнопку

В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета в Москве

Обновлено в 12:58
Общество

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Обновлено в 08:15
Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Политика

Песков рассказал о формате «прямой линии» с Путиным

Предстоящая «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным пройдет в классическом формате.
Обновлено в 05:59
Политика

Трамп сменил и.о. главы Пентагона

Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Из Чемодановки после массовой драки уехали все цыгане

Все цыгане покинули село Чемодановка в окрестностях Пензы, где в результате массовой драки погиб один человек и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Академики РАН требуют реформировать систему преследования за наркотики

Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
Обновлено в 11:40
Экономика

Медведев предложил увеличить пособия на детей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил с предложение увеличить пособие по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума на ребенка в регионе.
Обновлено в 11:58
Политика

Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности

Кремль относит высказывание руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина о бедности в России к «эмоциональным проявлениям».
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

С днем рождения Максима Галкина первой поздравила Пугачева

Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Энергетика

В России резко выросли оптовые цены на бензин

Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 11:01
Технологии

«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения

Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42
Теннис

Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке

Обновлено в 12:28
Экономика

Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин стал многодетным отцом

Сегодня Вадим Галыгин стал папой в третий раз.
Обновлено в 11:30
Политика

МВД призвало провести ревизию ПДД

МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Происшествия

Следствие отпустило младшего сына Соколова после убийства матери

Обновлено в 13:50
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Экономика

Российский рис начал заканчиваться

«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
Обновлено в 12:38
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Украина заявила о десятках тысяч российских военных у своих границ

Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных.
Обновлено в 13:06
Театры

Театр кукол Карелии получил более 10 млн рублей на новые постановки

В 2019 году Театр кукол Карелии получил 10 миллионов 600 тысяч рублей на новые постановки в рамках программы «Театр – детям».
Обновлено в 05:41
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Авто

АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24
Футбол

«МЮ» намерен поднять зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю

Обновлено в 01:36
ещё по теме
Бари Алибасов
Музыкант
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Имеет татаро-казахское происхождение. Основатель и руководитель групп «Интеграл» и «На-на».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное