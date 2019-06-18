Шоу-бизнес
Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсераPiter.tv 09:40
Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.
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с чего всё началось
"Ясно прямо скажу, в присутствии всех, и не побоюсь этого слова — Бари Каримовича отравили Шукшины", — заявила Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.РИА Новости07:29
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Директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин отрицает возможность отравление звезды семьёй жены
Актуальные Новости11:57
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В Microsoft решили впервые за много лет официально добавить новую клавишу.
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Старейшая жительница Европы умерла в Италии
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Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины
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Члены Российской академии наук призвали президента Российской Федерации Владимира Путина пересмотреть все дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК.
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Экономика
Медведев предложил увеличить пособия на детей
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Кремль назвал «эмоциональным проявлением» слова Кудрина о бедности
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Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
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Сегодня, 18 июня, знаменитый юморист Максима Галкин отмечает свой день рождения.
Обновлено в 03:27
Энергетика
В России резко выросли оптовые цены на бензин
Оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 11:01
Технологии
«Ленэнерго» запустило инновационный сервис техприсоединения
Петербург стал первым российским городом где внедрен инновационный сервис.
Обновлено в 08:42
Теннис
Мария Шарапова выиграла первый матч турнира на Майорке
Обновлено в 12:28
Экономика
Госдума приняла в I чтении поправки в бюджет 2019 года
Госдума приняла в первом чтении проект поправок в бюджет 2019 года.
Обновлено в 09:16
Общество
На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму
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Обновлено в 12:03
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Вадим Галыгин стал многодетным отцом
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МВД призвало провести ревизию ПДД
МВД призвало провести ревизию правил дорожного движения (ПДД), передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:44
Политика
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель
Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Экономика
Российский рис начал заканчиваться
«Среднемесячный темп снижения остатков риса в объеме 60 тысяч тонн позволяет прогнозировать, что в текущем сезоне запасы отечественного риса будут истощены уже к началу августа», — заявили в организации.
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Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
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Россия сосредоточила возле украинской границы десятки тысяч военных.
Обновлено в 13:06
Театры
Театр кукол Карелии получил более 10 млн рублей на новые постановки
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Обновлено в 05:41
Происшествия
Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле
В Стамбуле произошла массовая драка, в результате которой россиянин получил ножевое ранение.
Обновлено в 08:43
ЖКХ
Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт
Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
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Авто
АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada
Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
Обновлено в 09:24