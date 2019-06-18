Сестра Алибасова обвинила Шукшиных в отравлении продюсераPiter.tv 09:40

с чего всё началось

Женщина считает, что к этому делу могут быть причастны внук или внучка Федосеевой-Шукшиной. Бари Алибасова отравили родственники Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом заявила сестра продюсера Зоя Алибасова в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

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