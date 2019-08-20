Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их. Об этом ТАСС сообщил во вторник защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.

с чего всё началось

Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.

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