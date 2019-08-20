Происшествия

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отцаКоммерсантъ 15:32

Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.
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с чего всё началось

Адвокат сестер Хачатурян заявил, что дело против них могут прекратить

Сотрудники СК РФ вручили адвокатам сестер Хачатурян постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца, из которого следует, что он неоднократно истязал дочерей и домогался их. Об этом ТАСС сообщил во вторник защитник одной из обвиняемых Сергей Паршин.
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Советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Герой Социалистического Труда. Народный артист СССР. Лауреат Ленинской премии, четырёх Сталинских премий, Государственной премии СССР и Государственной премии Армянской ССР.
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