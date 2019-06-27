Из-за России семь стран покинули ПАСЕГазета.Ru 02:27

с чего всё началось

Делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Политика Социологи рассказали, кого украинцы хотели бы видеть на посту премьера Ранее, 10 июня, были опубликованы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), согласно которым около 12,9% избирателей поддерживали кандидатуру Бойко на пост премьер-министра Украины, поддержка Тимошенко составила 11,3%, на третьем месте был экс-глава СБ Украины, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко - 8,1%.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.

Футбол Футболист Алексей Ионов останется в «Ростове» Футболист клуба «Ростов» Алексей Ионов останется в составе донской команды. Информацию об этом сообщили на портале Sport24.

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Политика Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Музыка Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников «25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.

Шоу-бизнес В Сети обсуждают вторую беременность Анастасии Костенко Поклонники пары тут же стали поговаривать о возможной беременности Насти, а накануне в Сети появилась инсайдерская информация — Костенко действительно снова беременна.

Общество Forbes составил рейтинг лучших вузов России Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.

Происшествия В Польше начали искать Янтарную комнату в ранее неизвестном тоннеле Ранее директор Государственного музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова в беседе с НСН оценила сообщения о том, что в Мамерках обнаружен вход в туннель, где может находиться Янтарная комната.

Происшествия Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.

Происшествия На Ямале спасатели ищут двоих детей, пропавших в тундре Спасатели на Ямале ведут поиски двоих мальчиков, пропавших 26 июня в тундре Пуровского района, сообщается в четверг на сайте районной администрации.

Игры Бывший глава Blizzard объяснил, почему студия отменяет 50% проектов Бывший глава Blizzard Майк Морхейм, который окончательно покинул компанию в апреле этого года, дал интервью во время конференции Gamelab в Барселоне, где рассказал, почему студия отменяет 50% проектов.

Общество В Приангарье ввели режим ЧС после подтопления 700 домов Кстати: Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, в зону подтопления попали два детских лагеря в Нижнеудинском и Зиминском районах.

Путешествия Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля Эксперты проанализировали минимальные цены на десятидневные туры с вылетом в период с 13 по 15 июля по двенадцати наиболее востребованным летним пляжным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Черногория, Хорватия, Тунис и российские Анапа, Сочи и Крым.

Гаджеты Oppo позволит своим смартфонам звонить без сотовой сети В Oppo заверили, что MeshTalk практически не снизит автономность смартфонов, поэтому устройства с подключенным протоколом смогут работать до 72 часов в режиме ожидания, что позволит пользователям всегда быть на связи.

Авто В России стартовали продажи Lamborghini Huracan Evo Модель Huracan Evo из «младшей» линейки Lamborghini представляет собой техническую эволюцию суперкара Huracan Performante 2017 года, известного тем, что он перебил рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей, проехав круг за 6 минут 52 секунды и отвоевав у супергибрида Porsche 918 Spyder пять секунд.

Происшествия В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы Речь об отравлении мужчины 1965 года рождения, который был найден ночью 9 февраля 2019 года на Ленинградском вокзале Москвы.

Экономика ЦБ выступил против нового слогана «Открытия» и пообещал санкции В четверг, 27 июня, санируемый Центробанком банк «Открытие» объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования своего бренда.