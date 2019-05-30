Футбол
Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»Матч ТВ 02:28
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал возможный переход своего бывшего одноклубника по «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».
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Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»
Чемпионатвчера в 17:26
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Обновлено в 05:29
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Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура
Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
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