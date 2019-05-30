Футбол

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»Матч ТВ 02:28

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал возможный переход своего бывшего одноклубника по «Челси» Эдена Азара в мадридский «Реал».
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Фабрегас: «Победа в Лиге Европы - большое достижение для „Челси“»

Soccer.ru04:49

Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»

Чемпионатвчера в 17:26

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Матч ТВ02:28

Фабрегас: «Каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из „Челси“»

Sport24.ru01:33

Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»

Спорт-Экспрессвчера в 21:05

Фабрегас отреагировал на прощание Азара с «Челси»

Газета.Ruвчера в 18:45

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Sportbox.RU02:28
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Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Энергетика

Прибыль «Газпрома» выросла на 44%

По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Сын Софии Ротару показал, как выглядит певица в 71 год

Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко опубликовал фотографию 71-летней матери во время отдыха в Великобритании, куда семья недавно улетела, сообщает независимое интернет-издание «Дни24».
Обновлено в 04:35
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Мобильная бригада Центра СПИД приехала в Егорьевск

Мобильная бригада Московского областного центра СПИД будет работать сегодня в подмосковном Егорьевске, сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 03:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отказалась выходить замуж за Тимура Батрутдинова

На вопрос Тимура, вышла бы Бузова за него замуж, Ольга категорически отказала, сообщив, что он за ней даже не ухаживал.
Обновлено в 02:54
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия

Бросившая умирать свою дочь петербурженка отказалась от других детей

Жительница Петербурга, которая оставила свою 7-месячную дочь умирать в частном доме, оказалась многодетной матерью.
Обновлено в 05:46
Авто

Продажи автомобилей Bentley в России выросли более чем вдвое

Обновлено вчера в 10:03
Музыка

Томас Андерс приедет в Россию с хитами Modern Talking

Томас Андерс приедет в Россию осенью 2019 года. Концерт музыканта состоится 31 октября на сцене Crocus City Hall.
Обновлено вчера в 10:42
Армия и оружие

На Украине разбился военный вертолёт Ми-8

На северо-западе Украины в Ровенской области разбился вертолёт Ми-8.
Обновлено в 05:37
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия

У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Сальвадора в Тихом океане, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 05:17
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, не сообщившего о готовящемся теракте

В Петербурге Выборгский районный суд приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей мужчину, который знал, что четверо его знакомых собираются устроить теракт на территории Дагестана, но не предупредил об этом правоохранительные органы.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В КБР 12 офицеров МВД задержаны по делу о взятках в 42 млн рублей

Обновлено в 05:40
Происшествия

Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео

Обновлено в 02:13
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес

Рита Дакота рассказала, как тренирует интимные мышцы

Двадцатидевятилетняя певица Рита Дакота выложила в своем Instagram откровенный пост, в котором призвала женщин не смущаться посещать секс-тренинги и тренировать интимные мышцы.
Обновлено в 05:25
Общество

Российские компании признались в неприязни к геям

Почти 20 процентов россиян признались, что знают случаи притеснения людей на работе из-за их сексуальной ориентации.
Обновлено в 05:25
Общество

Абоненты Tele2 пожаловались на отсутствие связи

Утром в четверг на сайте Downdetector пользователи массово пожаловались на сбои со связью у мобильного оператора Tele2.
Обновлено в 04:46
Энергетика

«Газпром» обжаловал арест активов в Люксембурге

15 апреля 2019 года «Газпром» подал в суд Люксембурга иск об оспаривании ареста, а 24 мая обратился в апелляционный суд.
Обновлено в 05:23
Общество

Срывом ЕГЭ в Иванове заинтересовалась прокуратура

Позором на всю Ивановскую область обернулась накануне сдача ЕГЭ по математике в двух школах г. Иваново: № 8 и № 22.
Обновлено в 04:47
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия

В Улан-Удэ пятеро детей пострадали на перевернувшемся батуте

Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ

Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Политика

Шойгу отметил роль российских и японских военных для безопасности АТР

Обновлено в 04:36
Политика

Песков: приглашение на торжества в Нормандии в Кремль не приходило

Кремль не получал приглашения на торжественные мероприятия по случаю 75-летия со дня высадки союзников в Нормандии, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Певец Alekseev тяжело переживает расставание с девушкой

26-летний Никита Алексеев, более известный под псевдонимом Alekseev, прославился благодаря печальным балладам о любви.
Обновлено в 03:00
Игры

Mail.ru Group представила новый глобальный игровой бренд MY.GAMES

Mail.ru Group во время своего закрытого мероприятия объявила об объединении всех игровых проектов компании, выходящих под брендами Mail.ru Group и My.com как в России, так и за рубежом, в единый глобальный бренд MY.GAMES.
Обновлено в 05:22
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