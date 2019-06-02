Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»Спорт-Экспресс 06:59
Носились всю тренировку. (Александр Бобров) В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.
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Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
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Сборная России по волейболу обыграла Сербию
Подопечные Томаса Саммельвуо обыграли сербов со счетом 3:2. Наиболее результативным игроком матча стал россиянин Егор Клюка.
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На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный
По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.
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В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
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Американцы сделали «Урал» в русском стиле
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Apple добавит приложение «Калькулятор» на iPad
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Обновлено в 08:35
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Политика
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
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Китай рассказал о торговых переговорах с США в Белой книге
В Белой книге освещается позиция властей Пекина по вопросу торговых отношений с Соединенными Штатами.
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Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
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Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
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Медики назвали ранние признаки туберкулеза
Существует ошибочное мнение, что туберкулезом болеют в основном бедные люди, поэтому медики рассказали о ранних симптомах заболевания.
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