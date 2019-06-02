Футбол
Сеск Фабрегас: «Отдал бы все, чтобы стать таким, как Головин»Спорт-Экспресс 06:59
Носились всю тренировку. (Александр Бобров) В прошедшем сезоне Головин провел 35 матчей за монегасков, забил 4 гола и отдал 4 голевые передачи. "Монако" заняло 17-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 36 очками.
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