Сеск Фабрегас: «Монако» должен быть лучшим после «ПСЖ»Матч ТВ 02:36

Для начала необходимо сохранить прописку в высшем дивизионе Франции, чтобы в сезоне 2019/20 отобраться в Лигу чемпионов. «ПСЖ» очень сильная команда, с ними тяжело бороться и мы это знаем. Но мы обязаны быть лучшей командой после них, — заявил Фабрегас.

Сеск Фабрегас: «Монако» должен быть лучшим после «ПСЖ»

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