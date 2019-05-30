Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»Спорт-Экспресс вчера в 21:05

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.

Общество Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.

Происшествия В Башкирии разыскивается кассир, укравшая из банка 23 млн рублей 36-летняя Луиза Хайруллина вынесла 23 млн рублей из кассы «Россельхозбанка» в Салавате и скрылась.

Футбол Роналдо дал прогноз на финал ЛЧ Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо поделился мнением о фаворите финала Лиги чемпионов, где сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Армия и оружие Генпрокуратура Украины признала незаконность действий ВСУ в Донбассе Эксперты Генпрокуратуры Украины сделали вывод о незаконности применения ВСУ в Донбассе, что автоматически подводит под трибунал любого солдата, участвовавшего в гражданской войне на юго-востоке страны.

Гаджеты Продажи смартфонов бренда Huawei резко упали на 30% Продажи смартфонов бренда Huawei на испанском рынке резко упали на 30%, о чем рассказал генеральный директор местного подразделения компании.

Происшествия Госдума ужесточила УК для пьяных водителей Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Шоу-бизнес В Сети раскритиковали ноги Наташи Королевой в коротком платье На эфир Королева надела обтягивающее платье пудрового цвета, не скрывающее ее стройные ноги.

Шоу-бизнес Шпагат Анастасии Волочковой вошел в Книгу рекордов России Балерина Анастасия Волочкова попала в Книгу рекордов России благодаря своему шпагату, о чем сама рассказала своим подписчикам в социальной сети Instagram.

Общество «Магнит» начал тестировать доставку продуктов на дом Запуск доставки продуктов из «Магнита» на дом – один из проектов расширения портфеля сервисов для покупателей, сказано в сообщении ритейлера.

Политика СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.

Армия и оружие Военным госпиталям Минобороны расширили полномочия Главный военный медик Дмитрий Тришкин в четверг представил в Самаре новое руководство по организации работы военных госпиталей, которое расширяет их полномочия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Происшествия Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Происшествия В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.

Политика Зеленский встретился с родственниками пленных Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с родственниками украинцев, которые находятся в плену в Донбассе, а также были задержаны или осуждены в России.

Кино Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере» Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.

Общество Лоза назвал дураками критикующих Макаревича фанатов Критиковать лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича за решение выступить у стен Кремля в День России могут только дураки, заявил музыкант Юрий Лоза.

Экономика «Лукойл» выполнил buyback на 90% "Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа.

Финансы ЦБ увидел риски ужесточения санкций против России По данным ЦБ, устойчивость экономики России к внешним вызовам в последние годы повысилась, однако стагнация доходов россиян может негативно сказаться на качестве потребкредитов.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Катер с туристами затонул в Будапеште после столкновения с теплоходом На реке Дунай в столице Венгрии в Будапеште затонул туристический катер. Жертвами кораблекрушения стали как минимум семь человек.

Экономика «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику "Газпром" разрабатывает новую дивидендную политику, следует из презентации российского газового холдинга.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.