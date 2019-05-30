Футбол

Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»Спорт-Экспресс вчера в 21:05

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.
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Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»

Спорт-Экспрессвчера в 21:05

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Sportbox.RU02:28

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Матч ТВ02:28

Фабрегас: «Каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из „Челси“»

Sport24.ru01:33

Фабрегас: «Победа в Лиге Европы - большое достижение для „Челси“»

Soccer.ru04:49

Фабрегас отреагировал на прощание Азара с «Челси»

Газета.Ruвчера в 18:45

Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»

Чемпионатвчера в 17:26
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Футбол

«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ

Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 04:47
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Происшествия

Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен

Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Финансы

Украина распродаёт запасы золота

Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Происшествия

Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ

Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Общество

ВЦИОМ: число выпивающих россиян увеличилось до 67%

Около 67% участников опроса время от времени выпивают, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:59
Космос

Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе

Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Музыка

Составлен рейтинг лучших песен всех времён

Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Генпрокуратура Украины признала незаконными действия ВСУ в Донбассе

В Генпрокуратуре Украины пришли к выводу, что действия Вооруженных сил страны в Донбассе являются незаконными, заявил адвокат экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия

На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов

Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Игры

Грядущие обновления Anthem удастся опробовать на тестовых серверах игры

Bioware уже давно не делилась никакими новостями об Anthem, и у фанатов кооперативного экшена появилось ощущение, что об игре забыли даже сами разработчики.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Авто

В России появилась лимитированная серия кроссовера Suzuki SX4

В российском подразделении японского бренда Suzuki объявили о начале продаж лимитированной модификации кроссовера Suzuki SX4.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Актер Эштон Кутчер выступил в суде по делу о серийном убийце

Обновлено в 00:19
Происшествия

Скорая попала в аварию на проспекте Большевиков

Машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков в Невском районе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 06:39
Происшествия

Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза

В Калининграде фонтан у монумента "Мать-Россия" утром в четверг стал бить зелеными струями, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО

Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар

Обновлено в 04:54
Здоровье

Самого маленького в истории новорожденного выходили в США

Обновлено в 03:16
Происшествия

Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика

Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Энергетика

Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Политика

В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Футбол

Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»

"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Политика

Мюллер заявил, что расследование не ставило целью обвинить Трампа

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не рассматривало вариант предъявления обвинений американскому президенту Дональду Трампу, заявил Мюллер в ходе своего выступления по телевидению, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Теннис

Соболенко проиграла Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:26
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