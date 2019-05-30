Футбол
Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»Спорт-Экспресс вчера в 21:05
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.
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Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»
Чемпионатвчера в 17:26
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Футбол
«Чайка» получила лицензию для выступления в ФНЛ
Футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в ФНЛ, об этом сообщает сайт команды.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:56
Происшествия
Погибшей на ЕГЭ школьнице советовали не сдавать экзамен
Выпускнице, скончавшейся на едином государственном экзамене по математике в Чебоксарах, настоятельно советовали не сдавать ЕГЭ.
Обновлено вчера в 10:16
Финансы
Украина распродаёт запасы золота
Государственный долг Украины по состоянию на 30 апреля увеличился более чем на $1 млрд за один месяц и составил $79,82 млрд, сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 00:54
Происшествия
Появилось видео опрокинувшегося вместе с детьми батута в Улан-Удэ
Батут перед торговым центром в Октябрьском районе перевернулся 30 мая. Пострадали четверо детей от двух до семи лет.
Обновлено в 06:46
Общество
ВЦИОМ: число выпивающих россиян увеличилось до 67%
Около 67% участников опроса время от времени выпивают, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 03:59
Космос
Марсоход Curiosity обнаружил гигантские залежи глины на Марсе
Шесть лет назад Curiosity нашел глиняные образования, которые позволили сделать вывод, что на Марсе была пресная и пригодная для жизни вода.
Обновлено в 06:15
Музыка
Составлен рейтинг лучших песен всех времён
Портал 24/7 Wall Street составил список из ста лучших песен в истории человечества, основываясь на данных о продажах композиции, появлениях в хит-парадах и количестве каверов.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Генпрокуратура Украины признала незаконными действия ВСУ в Донбассе
В Генпрокуратуре Украины пришли к выводу, что действия Вооруженных сил страны в Донбассе являются незаконными, заявил адвокат экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.
Обновлено вчера в 14:26
Происшествия
На пассажирах перевернувшегося на Дунае катера не было жилетов
Спасательных жилетов не было на пассажирах прогулочного катера, который перевернулся на Дунае в центре Будапешта.
Обновлено в 04:28
Игры
Грядущие обновления Anthem удастся опробовать на тестовых серверах игры
Bioware уже давно не делилась никакими новостями об Anthem, и у фанатов кооперативного экшена появилось ощущение, что об игре забыли даже сами разработчики.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Авто
В России появилась лимитированная серия кроссовера Suzuki SX4
В российском подразделении японского бренда Suzuki объявили о начале продаж лимитированной модификации кроссовера Suzuki SX4.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Скорая попала в аварию на проспекте Большевиков
Машина скорой помощи попала в аварию на пересечении улицы Крыленко и проспекта Большевиков в Невском районе, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Обновлено в 06:39
Происшествия
Фонтан в Калининграде забил струями зеленого антифриза
В Калининграде фонтан у монумента "Мать-Россия" утром в четверг стал бить зелеными струями, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Адвокат сообщил об угрозах Юрию Дмитриеву в СИЗО
Сокамерники в течение четырех дней обещали "опустить" Дмитриева, если он не выполнит их требований, пояснил адвокат.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Самого маленького в истории новорожденного выходили в США
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Обновлено в 04:36
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Энергетика
Украинцев предупредили о росте цен на бензин из-за России
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предупредил о возможном увеличении цен на бензин из-за ограничений на экспорт нефтепродуктов из России.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
В Кремле ждут от социологов объяснения падения рейтинга Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал результаты последнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) относительно исторического падения показателя личного доверия Владимиру Путину.
Обновлено в 07:02
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Футбол
Роберто Карлос не сможет помочь «Анжи»
"Анжи" выбыл из премьер-лиги, после чего не смог пройти лицензирование в ФНЛ. В лучшем случае клуб из Махачкалы сможет играть в ПФЛ.
Обновлено в 06:23
Политика
Мюллер заявил, что расследование не ставило целью обвинить Трампа
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера не рассматривало вариант предъявления обвинений американскому президенту Дональду Трампу, заявил Мюллер в ходе своего выступления по телевидению, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Теннис
Соболенко проиграла Анисимовой во втором круге «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:26