Футбол
Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»Спорт-Экспресс вчера в 21:05
Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.
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Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»
Чемпионатвчера в 17:26
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Наука
Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин
Обновлено в 01:14
Авто
Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа
В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО
Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Футбол
Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»
По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Происшествия
В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей
Например, 28 мая было зафиксировано 328 столкновений автомобилей, в восьми - пострадали люди, в том числе двое детей, однако никто не погиб.
Обновлено в 10:11
Общество
Далай-лама назвал секрет счастья
Наши коллеги из РИА Новости взяли любопытное интервью у 83-летнего Далай-ламы, в котором он рассказывает о поиске счастья и обретении внутренней гармонии.
Обновлено в 08:16
Футбол
Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы
Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:08
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Политика
Новый канцлер Австрии сделала первые назначения
Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Космос
Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в Сирии
По мнению военного эксперта, на сегодняшний день США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в регионе, также для того, чтобы создать благоприятные условия для деятельности проамериканских боевиков.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова
Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:10
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Футбол
Фернандес прибыл в расположение сборной России
Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прибыл в расположение национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:09