Футбол

Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»Спорт-Экспресс вчера в 21:05

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас считает, что "Челси" окружает негатив. По его мнению, клубу стоит больше общаться с болельщиками и прессой.
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Фабрегас: «Не думаю, что „Челси“ может дать Азару то, что он заслуживает»

Soccer.ruвчера в 21:44

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Sportbox.RU02:28

Фабрегас: «Каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из „Челси“»

Sport24.ru01:33

Сеск Фабрегас: «В „Реале“ Азар может выиграть „Золотой мяч“»

Матч ТВ02:28

Сеск Фабрегас: «„Челси“ постоянно окружает негатив»

Спорт-Экспрессвчера в 21:05

Фабрегас отреагировал на прощание Азара с «Челси»

Газета.Ruвчера в 18:45

Фабрегас: думаю, каждому фанату АПЛ будет грустно видеть уход Азара из «Челси»

Чемпионатвчера в 17:26
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Наука

Установлен необходимый объём нагрузок для пожилых женщин

Обновлено в 01:14
Авто

Новый кроссовер Kia сфотографировали без камуфляжа

В Сети появились фотографии нового кроссовера Kia, который в линейке южнокорейской марки расположится между Soul и Sportage.
Обновлено в 06:31
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Адвокат: Мемориальцу Дмитриеву угрожали в СИЗО

Как рассказал его адвокат Виктор Ануфриев на благотворительном вечере в поддержку Дмитриева в московском Сахаровском центре, в начале апреля историк подвергался давлению со стороны сокамерников - его угрожали "опустить".
Обновлено в 05:40
Политика

Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»

Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество

В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам

Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Футбол

Дзюба может перейти в «Вулверхэмптон»

По данным "Спорт-Экспресс", форвард питерского "Зенита" Артём Дзюба попал в сферу интересов английского "Вулверхэмптона".
Обновлено в 08:29
Происшествия

В лобовом столкновении в Ленобласти погибли двое шестилетних детей

Например, 28 мая было зафиксировано 328 столкновений автомобилей, в восьми - пострадали люди, в том числе двое детей, однако никто не погиб.
Обновлено в 10:11
Общество

Далай-лама назвал секрет счастья

Наши коллеги из РИА Новости взяли любопытное интервью у 83-летнего Далай-ламы, в котором он рассказывает о поиске счастья и обретении внутренней гармонии.
Обновлено в 08:16
Футбол

Восемь футболистов «Челси» вошли в символическую команду Лиги Европы

Восемь футболистов лондонского "Челси" вошли в символическую команду Лиги Европы по итогам сезона-2018/19, сообщает пресс-служба УЕФА.
Обновлено в 10:08
Политика

Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира

Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Политика

Новый канцлер Австрии сделала первые назначения

Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
Обновлено в 10:00
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшее снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено вчера в 14:55
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие

США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в Сирии

По мнению военного эксперта, на сегодняшний день США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в регионе, также для того, чтобы создать благоприятные условия для деятельности проамериканских боевиков.
Обновлено в 08:00
Политика

Путин внес в Госдуму проект о приостановлении действия ДРСМД

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:17
Политика

Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах

Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова

Свердловский суд вынес оправдательный приговор чеченцу Мовсуру Хасаеву, которого обвиняли в убийстве криминального авторитета в Екатеринбурге.
Обновлено в 10:10
Общество

Уральский бизнесмен купил дороги и требует с омичей деньги за проезд

Обновлено в 07:20
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие

Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»

Обновлено в 10:19
Футбол

Фернандес прибыл в расположение сборной России

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес прибыл в расположение национальной команды в Новогорске.
Обновлено в 10:09
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