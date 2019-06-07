Футбол
Сесар Аспиликуэта находится в шорт-листе «Интера»Еженедельник Футбол 04:06
Отмечается, что «Интер» планирует приобрести еще одного испанца. Клуб уже сделал запрос в «Реал» по поводу защитника Начо Фернандеса. В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел 38 матчей в чемпионате Англии.
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Происшествия
Полицейский в Москве застрелил задержанного при попытке побега
В Москве сотрудник полиции застрелил задержанного во время попытки сбежать из отделения и захватить его табельное оружие.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери
Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Зеленский ответил на петицию об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об отставке. Ответ размещен на официальном сайте главы государства.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Вологодский суд оштрафовал местного жителя за оскорбление государства
Верховажский районный суд Вологодской области признал пост местного жителя Юрия Шадрина на своей странице в соцсети оскорбительным для главы государства и оштрафовал его на 30 тысяч рублей, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Происшествия
Омичка убила двухлетнюю дочь из-за крошек от булочки
Женщина стала со злостью засовывать в рот малышке куски хлеба и собранные крошки, в результате находившийся у неё на коленях ребёнок перестал дышать и скончался.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Подмосковье 11-летняя школьница забеременела от 47-летнего мужчины
В городском округе Лыткарино Московской области четырехклассница забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
Обновлено в 02:42
Общество
Росконтроль проверил крабовое мясо
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Боевики «Азова» попытались прорваться в ДНР, сообщили в республике
Украинские военные попытались прорваться через позиции ополченцев на горловском направлении, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие
Боевая техника ЮВО доставлена на площадки проведения форума «Армия-2019» на Самбекские высоты в Ростовской области
Обновлено в 05:53
Космос
Жители России выберут имя для планеты в созвездии Большой Медведицы
Россия получит возможность присвоить имя газовому гиганту HAT-P-3b в созвездии Большой Медведицы, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:16
Наука
Компьютерный алгоритм научился предсказывать будущий успех кинозвезд
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
Шнурова обвинили в плагиате клипа Дэвида Боуи
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
В Калужской области рабочие погибли, провалившись в емкости для переработки навоза.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Автосервис горит на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве
Автосервис по разбору автомобилей горит на территории бывшего завода "Серп и Молот" на юго-востоке Москвы, есть угроза перехода огня на соседнее здание.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Религия
Папа Римский изменил текст молитвы «Отче наш»
Обновлено вчера в 08:01
Политика
Хроника ПМЭФ-2019: Тверская область привлекает большие инвестиции
По итогам первого дня международного экономического форума в Санкт-Петербурге делегация Тверской области провела переговоры по проектам, которые предполагают порядка 40 млрд рублей инвестиций в течение 10 лет.
Обновлено в 04:59
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Авто
Lada Vesta получит «автомат» от Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Экономика
Wainbridge построит штаб-квартиру для «Тинькофф» за 15 млрд руб
Строительство офисного центра "Акватория" обойдется в 15 млрд руб. Эта сумма с учетом проектирования объекта, аренды и отделки помещений, сообщили в компании, сообщили в Wainbridge.
Обновлено в 04:00
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено вчера в 17:25