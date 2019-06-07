Футбол

Сесар Аспиликуэта находится в шорт-листе «Интера»Еженедельник Футбол 04:06

Отмечается, что «Интер» планирует приобрести еще одного испанца. Клуб уже сделал запрос в «Реал» по поводу защитника Начо Фернандеса. В прошедшем сезоне Аспиликуэта провел 38 матчей в чемпионате Англии.
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Чемпионатвчера в 15:00

СМИ: «Интер» хочет подписать Начо

Спорт-Экспрессвчера в 12:15
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Главный тренер клуба «Интернационале». Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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