Серж Гнабри: «„Ливерпуль“ проводит очень сильный сезон»Спорт-Экспресс вчера в 03:21

"Ливерпуль" проводит очень сильный сезон, вы не можете этого отрицать.

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Экономика ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти Подорожание птицы и яиц (по данным Росстата, яйца в прошлом году подорожали на 25,9%, мясо и птица - на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора, пояснил чиновник.

Политика Украина призвала отменить прокат российского фильма «Т-34» в США Посольство Украины в США призвало к бойкоту российского фильма «Т-34» в США.

Происшествия В Индии грузовик наехал на свадебную процессию, погибли 12 человек По меньшей мере 12 человек погибли, более 22 получили тяжелые травмы после того, как грузовик наехал на свадебную процессию в северном индийском штате Раджастан, сообщает во вторник газета Times of India.

Экономика Оценка инфраструктурного плана на ₽6 трлн вызвала спор в правительстве Что критикуют аналитики при правительстве Аналитический центр при правительстве не смог провести оценку социально-экономических эффектов объектов плана "по существу" по методике, предложенной Минэкономразвития.

Общество Минкомсвязь нашла применение оставшимся в России таксофонам Согласно документу все оставшиеся в России телефонные будки должны быть оборудованы средствами оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Происшествия На Урале в ДТП с микроавтобусом один человек погиб и восемь пострадали В Свердловской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали.

Гаджеты Названы 20 лучших в мире смартфонов Эксперты определили 20 лучших моделей смартфонов, вышедших за последнее время. Рейтинг опубликован на сайте издания Business Insider.

Политика Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.

Политика Минэкономразвития оценило ущерб от ограничительных мер Ведомство пришло к выводу, что к концу прошлого года 62 страны ввели в отношении России 159 ограничительных мер, предполагаемый ущерб которых составил $6,3 млрд.

Космос Разработчики корабля «Федерация» перешли в S7 Space, сообщил источник Разработчики космического корабля «Федерация» перешли из РКК «Энергия» в частную космическую компанию S7 Space.

Политика Шестнадцать штатов США подали в суд на Трампа Власти американской Калифорнии и еще 15 штатов подали иск, оспаривающий решение президента США Дональда Трампа о вводе режима чрезвычайного положения на южной границе страны.

Экономика Экологические штрафы для бизнеса в России вырастут в десять раз Размер санкций для крупных компаний вырастет в два раза, а для так называемых объектов высокого риска штрафы вырастут в десять раз.

Армия и оружие DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729 По словам источников, во время брифинга, на котором отсутствовали представители ведущих стран Запада, была показана "другая ракета", а не якобы нарушающая ДРСМД ракета 9М729.

Общество В России стали реже заключать брак По данным Минюста, в России за прошедшие пять лет граждане стали реже заключать браки, передает RT.

Общество Умер герой легендарного снимка со дня окончания Второй мировой Герой легендарного фотоснимка, сделанного в день окончания Второй мировой войны, Джордж Мендонса (George Mendonsa) скончался в США в возрасте 95 лет.

Общество «Форэс» уволит рабочего, устроившего пикет на Красной площади Руководство компании «Форэс» решило в ближайшие дни расторгнуть трудовой договор с шихтовщиком Рустамом Корелиным, который устроил на Красной площади пикет против слишком маленькой зарплаты.

Происшествия В Китае обрушился канатный мост с туристами Сообщается, что во время прохождения группы туристов по канатному мосту, один из них начал прыгать и раскачивать мост.

Недвижимость Полный метр: банкиры хотят расширить программу льготной ипотеки Сразу несколько крупных банков обратились в Министерство финансов с предложениями сделать льготную ипотеку для семей с детьми более доступной, выяснили «Известия».