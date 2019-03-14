Серьёзная уязвимость обнаружена в WindowsАргументы недели 02:45

с чего всё началось

В "Лаборатории Касперского" эксперты выяснили, что для уязвимости был написан эксплойт, программа, которая использует слабые места системы, чтобы создавать хакерские атаки. Выбор хакеров для нападения пал на ОС Windows 8 и 10. Официальную информацию опубликовали на сайте компании.

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Интернет Сбой в работе Facebook и Instagram произошел по всему миру Пользователи Facebook и Instagram по всему миру сообщяют о проблемах в работе соцсетей, пишет сайт Downdetector.

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