Шоу-бизнес
Серябкина призналась в однополом романе с ТемниковойГазета.Ru 09:14
Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
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Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика
В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Игры
Hunt: Showdown получила дату официального релиза на ПК и консолях
Компания Crytek объявила, что официальный релиз Hunt: Showdown на ПК и Xbox One состоится 20 августа.
Обновлено в 11:43
Политика
В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова
Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Происшествия
Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Армия и оружие
Турция нанесла удар по сирийской армии
Обновлено вчера в 20:13
Футбол
Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»
Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Транспорт
Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро
Обновлено в 12:07
Здоровье
Ученые назвали 6 завтраков, напрасно считающихся полезными
Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. Так, ученые отнесли к ним зелень, помидоры и огурцы.
Обновлено в 06:35
Политика
Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна
Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
ДНР заявила об обострении конфликта из-за Зеленского
Обновлено в 13:36
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес
18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции
18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции София Евдокименко насладилась отпуском на море, а теперь прекрасно проводит время в родном Киеве.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы
Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Политика
США ввели санкции против сына Мадуро
Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.
Обновлено в 12:19
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Божена Рынска написала два заявления в полицию
Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29