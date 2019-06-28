Шоу-бизнес

Серябкина призналась в однополом романе с ТемниковойГазета.Ru 09:14

Певица Ольга Серябкина ответила на обвинения своей бывшей коллеги по группе Serebro Елены Темниковой в том, что якобы крутит роман с продюсером Максимом Фадеевым и из-за этого разрушила предыдущий состав коллектива.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Она была моей любовью»: оскандалившаяся Серябкина заявила о связи с Темниковой

Экспресс газета09:59

Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

Paparazzi.ru09:02

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Вокруг ТВ11:44

Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной

Телепрограмма12:48

Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной: «Я семейный человек»

Московский Комсомолец11:31

«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Дни.ру10:26

«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

Актуальные Новости12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали предложение «Газпрома» по транзиту

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал слова руководителя "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа.
Обновлено в 12:00
Финансы

Стало известно, на сколько процентов проиндексируют пенсии в 2020 году

Обновлено в 03:56
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Песков допустил реанимацию «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Игры

Hunt: Showdown получила дату официального релиза на ПК и консолях

Компания Crytek объявила, что официальный релиз Hunt: Showdown на ПК и Xbox One состоится 20 августа.
Обновлено в 11:43
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
Обновлено в 12:16
Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии

Обновлено вчера в 20:13
Футбол

Дмитрий Комбаров перешел в «Крылья Советов»

Комбаров неоднократно выводил "Спартак" на поле с капитанской повязкой, представлял команду в составе сборной России на ЧМ-2014 и чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов.
Обновлено в 08:17
Политика

Священников «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Обновлено в 12:30
Происшествия

В силу вступил закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

В Российской Федерации вступил в силу закон, предполагающий ужесточение наказаний за ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:22
Транспорт

Упавшее дерево прервало движение на Филевской ветке метро

Обновлено в 12:07
Здоровье

Ученые назвали 6 завтраков, напрасно считающихся полезными

Есть ряд овощей, которые станут просто небезопасным завтраком. Так, ученые отнесли к ним зелень, помидоры и огурцы.
Обновлено в 06:35
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Ужин на G20: стало известно, что Путин принес в термосе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин на ужине в рамках саммита G20 был с термосом.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

ДНР заявила об обострении конфликта из-за Зеленского

Обновлено в 13:36
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции

18-летняя внучка Софии Ротару отдохнула с бойфрендом во Франции София Евдокименко насладилась отпуском на море, а теперь прекрасно проводит время в родном Киеве.
Обновлено в 11:56
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп попросил Путина не вмешиваться в американские выборы

Президент США Дональд Трамп в начале двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным попросил его не вмешиваться в выборы в США.
Обновлено в 02:16
Политика

США ввели санкции против сына Мадуро

Минфин США ввел санкции в отношении сына президента Венесуэлы и политика Николаса Мадуро - младшего.
Обновлено в 12:19
Экономика

Путин подписал закон о защите прав дольщиков

Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Божена Рынска написала два заявления в полицию

Накануне Рынска обратилась в полицию сразу с двумя заявлениями на родственниц Малашенко.
Обновлено в 12:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное