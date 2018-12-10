Экономика

Сервисам AliPay и WeChat запретят переводить деньги россиян
РБК
вчера в 16:00

В Госдуму 7 декабря внесен законопроект, ужесточающий контроль за деятельностью в России иностранных платежных систем (MoneyGram, Intel Express) и электронных платежных сервисов (AliPay, WeChat и других).
РБКвчера в 16:00
с чего всё началось

ЦБ заглянет в нероссийские кошельки

Один (№603170–7) фактически запрещает иностранным операторам проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, зарегистрированного в реестре ЦБ, и предписывает уведомлять регулятора о начале работы в качестве оператора электронных кошельков.
Коммерсантъвчера в 12:47

Подробнее о событии

В Госдуму внесли законопроекты о регулировании работы иностранных электронных кошельков и платежных приложений

Новая газета01:28

Центробанк ужесточит контроль за мобильными переводами россиян

Эхо Москвы01:31

В Госдуму внесли законопроекты об урегулировании платежного рынка

DP.RUвчера в 23:38

В Госдуму внесли проект о регулировании деятельности платежных агрегаторов

РИА Новости07 декабря в 10:49

Иностранным e-кошелькам и эквайрингу пропишут правила работы в России

REGNUM07 декабря в 09:06

В Госдуму внесен законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам

ТАСС07 декабря в 07:18

В Госдуму внесен законопроект об усилении контроля за рынком платежных услуг

Агентство Москва07 декабря в 07:05
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Экономика

Названы регионы с самой маленькой и большой пенсией

Обновлено в 02:01
Экономика

40 субъектов РФ получат гранты за высокие темпы роста экономики

Уточняется, что субъекты РФ, занявшие с 1-го по 40-е места по итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти по достижению высоких темпов роста экономики в 2017 году, получат гранты в размере 19,96 млрд рублей.
Обновлено в 02:01
Экономика

Россия вышла на второе место по продаже оружия

Обновлено в 02:01
Экономика

Поставщика сосисок для Росгвардии заподозрили в нарушениях

Отмечается, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело по признакам нарушений при поставке предприятием Росгвардии 20 тонн сосисок и 20 тонн сарделек.
Обновлено в 01:59
Экономика

«Ведомости»: АСВ займется продажей активов рухнувших банков

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) откроет в Москве офис продаж активов банков, которые перешли под контроль агентства после отзыва у них лицензий.
Обновлено в 01:45
Экономика

Падение ВВП Японии в III квартале стало максимальным за четыре года

В первом квартале 2018 года экономика Японии снизилась на 0,3%, до этого экономический подъем продолжался восемь кварталов подряд, что стало самым длительным периодом непрерывного роста за 28 лет.
Обновлено в 01:28
Экономика

Максим Полетаев покидает Сбербанк

Знакомый господина Полетаева отмечает, что он получил предложения войти в советы директоров ряда компаний, принадлежащих Олегу Дерипаске, а также в совет директоров ГМК «Норильский никель» («Русалу», подконтрольному En+ Group господина Дерипаски, принадлежит 27,8% ГМК, из которых 25% плюс 1 акция заложены по кредиту Сбербанка на $4,2 млрд до конца декабря 2024 года).
Обновлено в 01:50
Экономика

Россиян захотели избавить от бумажной волокиты

Компания «Ростелеком» и Центральный банк России подготовили концепцию цифрового профиля граждан с электронными документами и актуальными данными из государственных информационных систем (ГИС).
Обновлено в 02:02
Экономика

Вложившая в «Северный поток — 2» €531 млн OMV продолжит финансирование

Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая уже вложила в «Северный поток — 2» более €500 млн, готова продолжить финансирование в 2019 году.
Обновлено в 01:59
Экономика

«Коммерсантъ» назвал претендентов на магазины Castorama в России

К магазинам объявившей об уходе из России британской сети магазинов товаров для дома и ремонта Castorama проявили интерес все основные конкуренты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.
Обновлено в 01:08
Экономика

Лагард предупредила о последствиях протестов для экономики Франции

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард выразила мнение, что протесты «желтых жилетов», которые проходят сейчас во Франции, могут отразиться на экономике страны.
Обновлено в 01:47
Экономика

Чиновники расписали специализации для регионов на ближайшие семь лет

Подлинность копии документа, который почти год готовило Минэкономразвития, подтвердили несколько федеральных чиновников.
Обновлено в 01:09
Экономика

Козак объяснил новые условия господдержки автопрома

Компенсировать утилизационный сбор на автомобили будут только держателям специальных инвестиционных контрактов, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак на встрече с автопроизводителями 7 декабря.
Обновлено в 00:31
Экономика

Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций.
Обновлено в 01:02
Экономика

Южная Корея потратит $1 млрд на сотрудничество с КНДР

На совместные проекты южнокорейское правительство потратит 1,1 трлн вон ($980 млрд), сообщили в министерстве объединения страны.
Обновлено в 01:41
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