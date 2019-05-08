Экономика
Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I кварталеПРАЙМ 18:03
Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 года составил 1,14 миллиарда долларов, сообщила компания. Большая часть убытков произошла из-за расходов на первичное размещение акций. При исключении этих расходов убытки компании составили бы 211,5 миллиона долларов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событииПоказать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 20:02, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Политика
В Германии обиделись на Помпео из-за внезапной отмены визита в Берлин
Немецкие политики обиделись на госсекретаря США Майка Помпео из-за внезапной отмены запланированного на вторник визита в Германию.
Обновлено в 14:23
Единоборства
Усик получил травму, бой с Такамом перенесён
Обновлено в 17:06
Происшествия
В Шереметьево назвали причину возвращения SSJ100 в аэропорт
Sukhoi Superjet 100 вернулся 5 мая в аэропорт вылета из-за потери связи и автоматического управления бортом. Об этом сообщили в Шереметьево.
Обновлено в 13:40
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Обновлено в 17:37
Происшествия
Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100
СКР ранее заявлял, что рассматривает три основные версии трагедии: недостаточную квалификацию пилотов, неисправность самолета и плохую погоду.
Обновлено в 01:35
Общество
В РФ упростят правила установления инвалидности
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
Обновлено в 06:06
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Мать погибшего бортпроводника SSJ-100 рассказала об отваге своего сына
Мать погибшего в катастрофе Sukhoi Superjet 100 бортпроводника Максима Моисеева Юлия Карева в интервью "Пятому каналу" рассказала о своем сыне, сообщив, что еще в юности он совершил геройский поступок.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Общество
Американская певица нарядилась люстрой
Американская певица Кэти Перри появилась на нью-йоркском ежегодном балу Met Gala в костюме люстры.
Обновлено в 03:46
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Дагестане телеведущая погибла, попав в два ДТП за день
Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
В министерстве труда и соцзащиты РФ предложили в 2020 году перенести январские праздничные дни, которые выпадают на субботу и воскресенье, на май.
Обновлено в 13:34
Футбол
Мостовой: для «Барселоны» — это просто позор, мрак и ужас
Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал поражение "Барселоны" в ответном матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (0:4).
Обновлено в 17:32
Шоу-бизнес
50-летняя Дженнифер Энистон снялась топлес для глянца
Американская актриса Дженнифер Энистон, недавно отпраздновавшая свое 50-летие, снялась в пикантной фотосессии для журнала Harper's Bazaar.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
На жителя Ярославля, сфотографировавшего надпись о Путине, составили протокол по статье о неуважении к власти
На жителя Ярославля, сфотографировавшего оскорбительную надпись о Владимире Путине на здании МВД, составили протокол по статье о неуважении к власти.
Обновлено в 13:00
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Общество
Asahi (Япония): перспективы путинских проектов перестройки России (Asahi Shimbun)
Если обобщить бюджеты 12 национальных проектов и плана модернизации инфраструктуры, сумма составит 25,7 триллиона рублей (примерно 45 триллионов йен).
Обновлено в 17:18
Финансы
Центробанк отчитался о годовом убытке в 435 млрд рублей
Объем активов регулятора вырос до 39,4 трлн руб. По итогам 2017 года убыток Центробанка составлял 435,3 млрд руб.
Обновлено в 14:59
Политика
Законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям внесли в Госдуму
Обновлено вчера в 09:34
Кино
Создатели «Игры престолов» удалили из новой серии ляп со стаканом кофе
Американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии киносаги "Игра престолов" бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.
Обновлено в 17:44
Общество
В Чечне заработало такси для женщин
В Чечне запустили специальную службу такси для женщин.
Обновлено в 09:10
Общество
Националист Демушкин заявил о своем назначении чиновником в Барвихе
Демушкин предоставил РБК копию проекта распоряжения, согласно которому он должен быть назначен на пост.
Обновлено в 17:37
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
После стрельбы в школе в Денвере госпитализированы восемь учащихся
Восемь учащихся госпитализированы после стрельбы в школе в пригороде Денвера во вторник.
Обновлено в 19:29
Происшествия
В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари
Самолет SSJ-100, вылетевший в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа радиосвязи и системы автоматического управления лайнером.
Обновлено в 19:26
Авто
Опубликован снимок нового Mercedes-AMG CLA 45
Mercedes-AMG CLA 45 получит систему полного привода с режимом для дрифта, в котором вся мощность будет передаваться на заднюю ось.
Обновлено в 01:47