Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I кварталеПРАЙМ 18:03

Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 года составил 1,14 миллиарда долларов, сообщила компания. Большая часть убытков произошла из-за расходов на первичное размещение акций. При исключении этих расходов убытки компании составили бы 211,5 миллиона долларов.

Сервис такси Lyft понес убытки в $1,14 млрд в I квартале

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