Политика
Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза УкраиныКоммерсантъ вчера в 15:13
Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
Читать в источнике
Оценить159
На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельПетербургский дневник вчера в 20:23
с чего всё началось
Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.РБКвчера в 17:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Общество
Составлен рейтинг самых фотографируемых мест в мире
Лидером рейтинга стала самая романтичная высотка в мире – Эйфелева башня. Ее выбрали 18% участников опроса.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду
По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду.
Обновлено вчера в 05:01
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Энергетика
Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода
Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов выступает против снижения дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.
Обновлено в 01:27
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Происшествия
В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Обновлено вчера в 11:46
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Футбол
Мальдини предстоит определиться с будущим в «Милане»
Директору по развитию "Милана" Паоло Мальдини предстоит решить вопрос со своим будущим.
Обновлено вчера в 09:39
Армия и оружие
На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году
Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
В Махачкале прохожие пытались забить камнями виновницу ДТП - 43-летнюю женщину, которая за рулем Toyota RAV4 сбила четверых пешеходов.
Обновлено вчера в 17:20
Авто
Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7
Обновлено вчера в 12:12
Космос
Ученые: Взрыв сверхновой помог человеку перейти к прямохождению
Обновлено вчера в 11:31
Технологии
«ЛитРес» сообщил о выходе на рынок Польши
По словам гендиректора компании Сергея Анурьева, в 2017 году рынок электронных книг в Польше оценивался в 85 млн злотых (1,4 млрд руб.).
Обновлено вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в распространении конфликта в Сирии
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что США препятствуют участию России в работе ООН и стремятся не допустить распространения объективной информации о происшествии в сирийском городе Думе.
Обновлено вчера в 16:16
Общество
Горничные отелей описали идеальных постояльцев
Портал Business Insider провел анонимные интервью с горничными отелей, которые рассказали, какими они представляют идеальных постояльцев.
Обновлено в 01:13
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Политика
В администрации Зеленского решили не добиваться срочной отставки Луценко
В команде президента Украины Владимира Зеленского решили не торопиться с увольнением Генерального прокурора страны Юрия Луценко.
Обновлено в 01:25