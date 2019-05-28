Политика

Серверы с секретной информацией пропали из здания Совбеза УкраиныКоммерсантъ вчера в 15:13

Мониторы, которые были подключены к серверам с секретной информацией, исчезли из ситуационной комнаты администрации президента в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщил новый секретарь СНБО Александр Данилюк в видеообращении в Facebook.
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Александр Данилюк
На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельПетербургский дневник вчера в 20:23
с чего всё началось
Технику из ситуационной комнаты в здании администрации президента Украины Петр Порошенко покупал за свой счет, оборудование вернули арендодателю, секретной информации на серверах нет, заявил
 бывший пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
РБКвчера в 17:26

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