Серверы с секретной информацией пропали из СНБО УкраиныLenta.ru 15:28

с чего всё началось

Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены.

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

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