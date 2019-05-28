На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данныхМосковский Комсомолец вчера в 14:50

с чего всё началось

На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, серверы были вывезены.

Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк. Данилюк продемонстрировал пустую комнату,в которой совсем недавно, как он утверждает, находились мониторы и серверы с секретной информацией.

На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных

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