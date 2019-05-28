Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО УкраиныLenta.ru 15:28
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными. Об этом в своем Facebook-аккаунте заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк.
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Как видите, все было снято во время смены власти… остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний... Серверы находились в этой комнате, как вы видите, здесь сейчас пусто, сервера были вывезены.
— Александр Данилюк, украинский общественный деятельПолитическая Экспертиза 16:39
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