Футбол

Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку деревьевSport24.ru 11:22

19 июля суд Мадрида вынес решение оштрафовать Aguileña de Inversiones SA на 250 тысяч евро, а также постановил компании высадить новые деревья, чье количество должно в три раза превысить число срубленных. 15 июня в Севилье Рамос женился на своей давней возлюбленной, тележурналистке Пилар Рубио.
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Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку деревьев

Sport24.ru11:22

Рамоса оштрафовали на € 250 тыс. за незаконную вырубку деревьев

Чемпионат11:42

Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

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Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев

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Компанию, связанную с Рамосом, оштрафовали на 250 тысяч за незаконную вырубку столетних дубов

Бомбардир.ру09:36

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