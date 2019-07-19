Футбол
Серхио Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за вырубку деревьевSport24.ru 11:22
19 июля суд Мадрида вынес решение оштрафовать Aguileña de Inversiones SA на 250 тысяч евро, а также постановил компании высадить новые деревья, чье количество должно в три раза превысить число срубленных. 15 июня в Севилье Рамос женился на своей давней возлюбленной, тележурналистке Пилар Рубио.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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