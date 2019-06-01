Серхио Рамос выразил соболезнования в связи со смертью РейесаРИА Новости 11:37

Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу смерти бывшего полузащитника мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейеса.

Серхио Рамос выразил соболезнования в связи со смертью Рейеса

Происшествия На заводе в Дзержинске произошли взрывы В цехе по производству тротила в НИИ «Кристалл» произошел взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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