Футбол

Серхио Рамос выразил соболезнования в связи со смертью РейесаРИА Новости 11:37

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил соболезнования по поводу смерти бывшего полузащитника мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейеса.
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Серхио Рамос
Сломлен. Разбит. У меня нет слов. Выражаю любовь и поддержку семье. Мы всегда будем помнить тебя, друг! Покойся с миром, брат.
— Серхио Рамос, испанский футболистRT на русском 09:18

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