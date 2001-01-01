Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»Вести.Ru 09:50
Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба". Серхио Рамос после конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом решил покинуть "Реал".
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра
В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ
Обновлено в 11:50
Наука
Разработан новый робот, понимающий движения человека по его мышцам
Учеными создан робот, понимающий движения человека по его мышцам.
Обновлено 26 мая в 17:12
Политика
Канцлером Австрии впервые назначена женщина
Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Финансы
Центробанк ожидает снижения ставок по кредитам
По словам Набиуллиной, ставки начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции.
Обновлено в 09:15
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика
Миссия МВФ завершила работу в Киеве
Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Здоровье
Карелова отметила важность обеспечения доступности лекарств
Обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением общей государственной задачи по увеличению продолжительности жизни россиян, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Обновлено вчера в 11:09
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Игры
Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC
Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.
Обновлено в 09:50
Политика
Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера
Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Экономика
Португалия первой в еврозоне выпускает гособлигации в юанях
Португалия планирует разместить трехлетние облигации на сумму около 2 млрд юаней (€260 млн).
Обновлено в 05:51
Кино
Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»
Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Транспорт
Московское метро решили оставить в Москве
Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Космос
Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу
Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Экономика
«Лукойл» выполнил buyback на 90%
"Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления
Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
Обновлено в 06:28
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Общество
IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»
"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43