Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»Вести.Ru 09:50

Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба". Серхио Рамос после конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом решил покинуть "Реал".
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«Реал» анонсировал на вечер 30 мая пресс-конференцию с участием Рамоса

Чемпионат10:16

СМИ: Рамос решил остаться в «Реале»

Sportbox.RU09:58

Рамос объявил, что остается в «Реале». Он намерен закончить карьеру в Мадриде

Спорт-Экспресс11:53

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Вести.Ru09:50

Рамос передумал покидать «Реал»

Советский спорт10:13

Рамос принял решение остаться в «Реале»

Metaratings10:20

Источник: Капитан «Реала» останется в команде

Sport.ru10:44
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Происшествия

В Бурятии дети попали в реанимацию из-за снесшего батут ветра

В Минздраве Бурятии проинформировали о том, что в центре Улан-Удэ дети пострадали из-за ветра, снесшего батут.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

«Уфа» обыграла «Томь» в первом матче за место в РПЛ

Обновлено в 11:50
Наука

Разработан новый робот, понимающий движения человека по его мышцам

Учеными создан робот, понимающий движения человека по его мышцам.
Обновлено 26 мая в 17:12
Политика

Канцлером Австрии впервые назначена женщина

Переходное правительство Австрии возглавила судья Бригитте Бирляйн. Она стала первой женщиной-канцлером в истории государства.
Обновлено в 11:41
Финансы

Центробанк ожидает снижения ставок по кредитам

По словам Набиуллиной, ставки начнут уменьшаться на фоне снижения инфляции.
Обновлено в 09:15
Спорт

Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними

Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Политика

Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Здоровье

Карелова отметила важность обеспечения доступности лекарств

Обеспечение доступности и качества лекарств тесно связано с достижением общей государственной задачи по увеличению продолжительности жизни россиян, заявила заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.
Обновлено вчера в 11:09
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Игры

Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для PC

Больше о Xbox Game Pass для PC компания расскажет 9 июня в рамках конференции Microsoft на E3 2019.
Обновлено в 09:50
Политика

Зеленский пообещал купить квартиру семье погибшего шахтера

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с работниками шахты "Лесная" и представителями СМИ пообещал лично купить квартиру для семьи погибшего шахтера.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фотосессию у памятника в Новороссийске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с фотосессией у памятника участникам Великой отечественной войны в Новороссийске.
Обновлено в 11:47
Экономика

Португалия первой в еврозоне выпускает гособлигации в юанях

Португалия планирует разместить трехлетние облигации на сумму около 2 млрд юаней (€260 млн).
Обновлено в 05:51
Кино

Джоан Роулинг выпустит новые книги о «Гарри Поттере»

Первая книга, которая называется «Гарри Поттер: Путешествие через чары и защиту от темных искусств» появится на прилавках книжных магазинов в конце июня этого года.
Обновлено в 11:50
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Транспорт

Московское метро решили оставить в Москве

Вместо продления линий московского метро планируется сосредоточиться на развитии проекта московских центральных диаметров (МЦД).
Обновлено в 05:14
Космос

Космонавты забрали полотенце, провисевшее 10 лет в открытом космосе

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет, трансляция идет на сайте Роскосмоса.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол

Дзюба может перейти в английскую Премьер-лигу

Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
Обновлено в 10:08
Происшествия

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Здоровье

Чем стресс может быть опасен для беременных, рассказали учёные

Обновлено в 07:55
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Экономика

«Лукойл» выполнил buyback на 90%

"Лукойл" выполняет программу по обратному выкупу акций с рынка ускоренными темпами, может рассмотреть параметры нового выкупа после августа.
Обновлено в 11:46
Армия и оружие

На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
Обновлено в 06:28
Происшествия

Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово

В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Общество

IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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