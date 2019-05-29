Футбол
Серхио Рамос решил остаться в «Реале»Вести.Ru 09:50
Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба". Серхио Рамос после конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом решил покинуть "Реал".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:32, Ашберн
Общество
Росрыболовство начало расследование из-за обмеления Волги
Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, в последнее время жители Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстана обеспокоены «катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах».
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес
Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии
Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам
Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Госдума ужесточила УК для пьяных водителей
Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Транспорт
Билеты в плацкарт подорожали в два раза
Обновлено в 03:04
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Политика
Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял присягу
Обновлено в 10:15
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Политика
В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян
Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»
Обновлено в 10:19
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика
Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры
Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика
Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах
Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Авто
Российский завод Haval запускает серийное производство
Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж
Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
Обновлено в 07:43
Общество
В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста
В День Киева, 26 мая, на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов.
Обновлено в 08:09
Футбол
РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам
Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.
Обновлено в 08:53
Футбол
Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции
Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех
Обновлено в 07:22
Авто
Названы самые популярные опции, которые выбирают российские покупатели люксовых авто
Интересно, что 60% всех будущих владельцев Bentley Mulsanne выбирают комбинированный окрас кузова, за который отдают 1 млн. 60 тыс. рублей.
Обновлено в 08:33
Политика
Миссия МВФ завершила работу в Киеве
Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15