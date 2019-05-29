Футбол

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»Вести.Ru 09:50

Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба". Серхио Рамос после конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом решил покинуть "Реал".
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Рамос передумал покидать «Реал»

Советский спорт10:13

СМИ: Рамос решил остаться в «Реале»

Sportbox.RU09:58

Рамос принял решение остаться в «Реале»

Metaratings10:20

«Реал» анонсировал на вечер 30 мая пресс-конференцию с участием Рамоса

Чемпионат10:16

«Реал» объявил о пресс-конференции с участием Рамоса

Спорт-Экспресс10:08

Серхио Рамос решил остаться в «Реале»

Вести.Ru09:50

Серхио Рамос уедет в Китай из-за огромного долга

Sport.ruвчера в 16:14
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Общество

Росрыболовство начало расследование из-за обмеления Волги

Как сообщает Средневолжское территориальное управление Росрыболовства, в последнее время жители Самарской, Ульяновской областей и республики Татарстана обеспокоены «катастрофическим маловодьем в Куйбышевском и Саратовском водохранилищах».
Обновлено в 08:22
Шоу-бизнес

Кристина Агилера снялась обнаженной в новой фотосессии

Журнал Galore выбрал новую «икону» для специального выпуска: на эту роль идеально подошла Кристина Агилера, «открывшая читателям глаза на сексуальную раскрепощенность, женскую силу и уверенность в себе, когда ты не такой, как все».
Обновлено в 06:53
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Шоу-бизнес

В РПЦ осудили сообщения о мироточении могильного креста Юлии Началовой

Обновлено в 05:31
Общество

В Генпрокуратуре предложили проверять детей на склонность к наркотикам

Несовершеннолетних нужно проверять на склонность к употреблению наркотиков, считают в Генпрокуратуре РФ.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Госдума ужесточила УК для пьяных водителей

Если пьяный водитель спровоцировал аварию, в которой пострадал другой гражданин (в том числе пассажир) и ему нанесен тяжкий вред здоровью, то суд сможет назначить автомобилисту наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Обновлено в 09:35
Транспорт

Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Обновлено в 03:04
Политика

МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов

Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Авто

Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale

Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25
Музыка

Песня Yesterday названа лучшей в истории

Обновлено в 07:16
Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял присягу

Обновлено в 10:15
Общество

МЧС предупредило москвичей о дожде с грозой и градом

МЧС предупредило жителей Москвы о дожде с грозой и градом в ближайшее часы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:58
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Финансы

Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%

"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Политика

В Кремле обеспокоены сообщениями о снижении доходов россиян

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле пристально следят за ситуацией с общим падением доходов россиян.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Минобороны модернизирует самолеты «Судного дня»

Обновлено в 10:19
Происшествия

Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

По данным агентства, Airbus A320 совершил вынужденную посадку из-за неисправности. Как отмечается, самолет выполнял рейс Москва - Грозный.
Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры

Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».
Обновлено в 10:08
Политика

Лавров спокойно отреагировал на претензии Японии по военным на Курилах

Япония нашла неприемлемым с юридической точки зрения наращивание Россией своего военного присутствия на южных Курильских островах, заявил по итогам российско-японских переговоров министр иностранных дел страны Таро Коно.
Обновлено в 09:59
Авто

Российский завод Haval запускает серийное производство

Первой моделью российского производства станет новый кроссовер Haval F7, потенциальный бестселлер марки.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева отчаялась выйти замуж

Участница Comedy Woman 10 июля отметил 35-летие и этот юбилей навевает на неё грустные мысли, поскольку она всё ещё не вышла замуж и в этом году этого уже не произойдёт, уверена артистка.
Обновлено в 07:43
Общество

В Киеве закрыли на проверку стеклянный участок пешеходного моста

В День Киева, 26 мая, на мосту треснули два защитных стекла-пленки, после чего его закрыли для пешеходов.
Обновлено в 08:09
Футбол

РПЛ стала 6-й футбольной лигой Европы по доходам

Российская футбольная Премьер-лига заняла шестое место в Европе по доходу за сезон-2017/18 среди европейских чемпионатов в сезоне-2017/18.
Обновлено в 08:53
Футбол

Бывший глава Конфедерации футбола Океании обвинен в коррупции

Бывший генеральный секретарь Конфедерации футбола Океании (OFC) и бывший член постоянного комитета ФИФА Тай Николас признан виновным судебной палатой независимого комитета по этике ФИФА в незаконном присвоении средств, информирует пресс-служба организации.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

«Серафима прекрасная»: Екатерина Порубель сожалеет, что мама не увидела ее успех

Обновлено в 07:22
Авто

Названы самые популярные опции, которые выбирают российские покупатели люксовых авто

Интересно, что 60% всех будущих владельцев Bentley Mulsanne выбирают комбинированный окрас кузова, за который отдают 1 млн. 60 тыс. рублей.
Обновлено в 08:33
Политика

Миссия МВФ завершила работу в Киеве

Специалисты Международного валютного фонда завершили работу на Украине, сообщает официальное представительство миссии МВФ в Киеве.
Обновлено в 10:18
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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