Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес
Газета.Ru
07:22

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч с эмиратским "Аль-Айном" в рамках финала клубного чемпионата мира, передает "Советский спорт". Игрок "сливочных" поделился впечатлениями от победы.
Газета.Ru07:22

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Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Газета.Ru07:22

Серхио Рамос: «Свист в мой адрес? Людям следует уважать именитых футболистов»

Спорт-Экспресс05:23

Серхио Рамос — о свисте в свой адрес: «Мне была не совсем понятна реакция болельщиков»

Sportbox.RU04:58

Рамос - о свисте в свой адрес: «Это необъяснимо»

Soccer.ru04:16

Рамос — о свисте в свой адрес: людям следует уважать именитых футболистов

Чемпионат04:14

Серхио Рамос: «Свист болельщиков необъясним для меня. Нужно уважать футболистов»

Sport24.ru06:16

Серхио Рамос: «Не могу объяснить свист болельщиков. Они должны уважать футболистов»

Sports.ru04:50
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Валенсия — Уэска 2:1

Обновлено в 07:34
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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
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Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
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Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
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Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
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Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
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Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

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Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса

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Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

Обновлено в 06:20
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Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»

Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
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Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
Обновлено в 08:39
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Кейн получит орден Британской империи

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
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Паратичи: Роналду сам предложил себя «Ювентусу»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.
Обновлено в 07:04
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Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой

Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
Обновлено в 01:36
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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