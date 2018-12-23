Футбол
Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес
Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адресГазета.Ru07:22
Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал матч с эмиратским "Аль-Айном" в рамках финала клубного чемпионата мира, передает "Советский спорт". Игрок "сливочных" поделился впечатлениями от победы.
Газета.Ru07:22
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Футбол
Валенсия — Уэска 2:1
Обновлено в 07:34
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»
Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол
Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов
Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол
Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча
Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
Обновлено в 08:45
Футбол
«Интер» отстранил Наингголана за плохое поведение
Миланский «Интер» отстранил полузащитника команды Раджу Наингголана по дисциплинарным причинам.
Обновлено в 08:38
Футбол
Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»
Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол
Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира
Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Погба поблагодарил Моуринью за трофеи
Обновлено в 07:16
Футбол
Рабьо получит от «Барселоны» 10 млн евро в качестве подписного бонуса
Обновлено в 06:43
Футбол
Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера
Обновлено в 06:20
Футбол
Чансельор написал заявление об уходе из «Анжи»
Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
Обновлено в 03:52
Футбол
Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба
Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
Обновлено в 08:39
Футбол
Кейн получит орден Британской империи
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:43
Футбол
Паратичи: Роналду сам предложил себя «Ювентусу»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.
Обновлено в 07:04
Футбол
Анчелотти: борьба за чемпионство в Серии А остаётся открытой
Борьба за чемпионство остаётся открытой не из-за разницы в очках, а из-за того, что ещё предстоит пройти долгий путь.
Обновлено в 01:36