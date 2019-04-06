Футбол

Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»Чемпионат вчера в 18:57

«Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». В состав мадридской команды не попали защитники Серхио Рамос и Марсело, а также нападающий Мариано Диас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рамос и Марсело не попали в заявку «Реала» на матч против «Эйбара»

Sportbox.RUвчера в 20:51

Рамос и Марсело не попали в заявку «Реала» на матч против «Эйбара»

Матч ТВвчера в 20:51

Рамос не поможет «Реалу» в матче с «Эйбаром»

Sport24.ruвчера в 16:47

Рамос не поможет «Реалу» в матче с «Эйбаром»

Soccer.ruвчера в 18:29

Рамос пропустит матч «Реала» с «Эйбаром»

Газета.Ruвчера в 18:17

Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»

Чемпионатвчера в 18:57

Рамос не сможет помочь «Реалу» в матче с «Эйбаром»

Евро-футбол.рувчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 01:40, Ашберн
Политика

Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено 04 апреля в 21:36
Гаджеты

Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи

Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Военкомат счел татуировки рэпера Face психическим расстройством

Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие

СМИ назвали «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией

Издание The Military Times перечислило «риски» для США и НАТО от сделки Турции и России.
Обновлено в 00:36
Происшествия

В Краснодаре арестовали уродовавшего пациенток врача-«Франкенштейна»

Обновлено вчера в 11:10
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Космос

Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание

Известный космолог Стивен Хокинг ещё в 1974 году выдвинул теорию, согласно которой тёмная материя состоит из примордиальных чёрных дыр.
Обновлено 03 апреля в 06:20
Политика

Пушков: перед Украиной после поражения в ВТО стоит серьезный выбор

Политик подчеркнул, что теперь перед Киевом стоит крайне серьезный выбор.
Обновлено в 00:50
Общество

Юрист возмутился сбором данных о детях в хиджабах в Казани

Обновлено вчера в 22:33
Политика

Зеленский назвал казусом ошибку с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом

Обновлено вчера в 11:51
Политика

Лавров назвал причину кризиса в Ливии

Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал причину затянувшегося кризиса на ливийской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.
Обновлено вчера в 20:03
Кино

«Ленфильм» снимет в Псковской области кино о Пушкине

Киностудия "Ленфильм" снимет в Псковской области кинокартину "Учености уроки", посвященную поэту Александру Пушкину.
Обновлено вчера в 13:33
Хоккей

В НХЛ определились все участники плей-офф Кубка Стэнли

Пары плей-офф определятся после завершения регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.
Обновлено вчера в 08:38
Политика

Пакистан освободит из тюрем 360 индийцев в знак доброй воли

Обновлено в 01:16
Транспорт

В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро

В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.
Обновлено в 01:06
Музыка

Сергей Лазарев назвал своего основного соперника на «Евровидении-2019»

Обновлено вчера в 22:03
Общество

В России изменят правила сдачи экзамена на права

Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 07:20
Технологии

«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты

Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

Житель Казахстана пытался ввезти в Россию 130 черепах в чемодане

Как оказалось, в сумке были плотно сложены 130 живых черепах. Мужчина хотел незаконно ввезти пресмыкающихся в РФ.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой

Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено вчера в 08:44
Технологии

Большинство онлайн-банков в России оказались критически уязвимы

В России большинство онлайн-банков имеет критические уязвимости, а угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены и вовсе все онлайн-банки.
Обновлено вчера в 12:19
Происшествия

В Китае закроют промпарк после крупного взрыва на химзаводе

Обновлено в 01:23
Политика

Нил Ушаков снят с поста мэра Риги

Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.
Обновлено вчера в 02:27
Общество

Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей

Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот

Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.
Обновлено в 00:59
Экономика

Минтруд собирается вытащить россиян из бедности

Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено вчера в 08:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное