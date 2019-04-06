Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»Чемпионат вчера в 18:57

«Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». В состав мадридской команды не попали защитники Серхио Рамос и Марсело, а также нападающий Мариано Диас.

Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»

Политика Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.

Гаджеты Xiaomi разозлило скандальное видео белорусских продавцов салона связи Видеообращение недопустимого и оскорбительного характера было записано на новый смартфон в магазине «Связного», расположенного у универмаге «Беларусь» в Республике Беларусь.

Армия и оружие СМИ назвали «риски» для НАТО от покупки С-400 Турцией Издание The Military Times перечислило «риски» для США и НАТО от сделки Турции и России.

Политика Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.

Космос Теория Стивена Хокинга о составе темной материи не прошла испытание Известный космолог Стивен Хокинг ещё в 1974 году выдвинул теорию, согласно которой тёмная материя состоит из примордиальных чёрных дыр.

Политика Лавров назвал причину кризиса в Ливии Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал причину затянувшегося кризиса на ливийской территории. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами По данным фонда, спутники GSSAP сближались с несколькими американским военным спутниками, с рядом российских и китайских военных аппаратов, а также с коммерческими спутниками, построенными Китаем и эксплуатируемыми другими странами.

Кино «Ленфильм» снимет в Псковской области кино о Пушкине Киностудия "Ленфильм" снимет в Псковской области кинокартину "Учености уроки", посвященную поэту Александру Пушкину.

Общество В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин.

Транспорт В Москве закрылись восемь станций фиолетовой ветки метро В Москве до 10 апреля закрылся участок Таганско-Краснопресненской линии метро.

Общество В России изменят правила сдачи экзамена на права Госавтоинспекция России намерена изменить теоретическую часть экзамена на право управления транспортным средством.

Технологии «ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.

Происшествия Житель Казахстана пытался ввезти в Россию 130 черепах в чемодане Как оказалось, в сумке были плотно сложены 130 живых черепах. Мужчина хотел незаконно ввезти пресмыкающихся в РФ.

Шоу-бизнес Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.

Технологии Большинство онлайн-банков в России оказались критически уязвимы В России большинство онлайн-банков имеет критические уязвимости, а угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены и вовсе все онлайн-банки.

Политика Нил Ушаков снят с поста мэра Риги Глава Министерства по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце подписал распоряжение об отправке мэра Риги Нила Ушакова в отставку.

Общество Названы вакансии с зарплатой выше 500 тысяч рублей Аналогичную зарплату - от 400 до 700 тысяч - на руки готовы платить в Туле специалисту "VP PROD".

Политика Лавров заявил о неизменности позиции России по статусу Голанских высот Член Совета Федерации Игорь Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию США по статусу Голанских высот.

Экономика Минтруд собирается вытащить россиян из бедности Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума снизится с 13,2% от общего числа жителей страны в 2017 году до 6,6% в 2024 году.