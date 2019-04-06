Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»Чемпионат вчера в 18:57

«Реал» на своём официальном сайте огласил заявку из 19 футболистов на матч 31-го тура испанской Примеры с «Эйбаром». В состав мадридской команды не попали защитники Серхио Рамос и Марсело, а также нападающий Мариано Диас.

Серхио Рамос не попал в заявку «Реала» на матч с «Эйбаром»

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