Футбол

Серхио Рамос не получил в 2018 году ни одной красной карточки
Sport24.ru
06:26

Капитан «Реала» Серхио Рамос, один из самых жестких и грубых защитников мира, в 2018 году не получил ни одной красной карточки.
Sport24.ru06:26

Подробнее о событии

Рамос во второй раз за последние 7 лет провел год без удалений

Sports.ru16:55

Самый грубый игрок в истории Примеры Рамос не получил в 2018 году ни одной красной карточки

Бомбардир.ру06:37

Рамос в третий раз в карьере не получил ни одной красной карточки за год

Чемпионат13:43

Необъяснимо, но факт. Рамос закончил 2018 год без красных карточек

Спорт день за днем14:20

Рамос завершил год, не получив ни одной красной карточки

Евро-футбол.ру06:46

Рамос впервые ни разу не удалился за календарный год

Спорт-Экспресс13:53

Серхио Рамос не получил в 2018 году ни одной красной карточки

Sport24.ru06:26
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Происшествия

Подозреваемый в убийстве водителя Blablacar признал вину

Обновлено в 16:49
Происшествия

Опубликовано видео с места наезда на пешеходов в Петербурге

В сети появилось видео с места ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в результате которого один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил шесть пешеходов.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Сенатор США рассказал о решении Трампа вывести войска из Сирии

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп согласился замедлить вывод войск из Сирии.
Обновлено в 17:32
Армия и оружие

Украина намерена закупить для ВСУ до 20 наименований нового вооружения

Глава Минобороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев намерен закупить до 20 наименований вооружения, которого ещё нет у ВСУ.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком данные о сокращении выплат псковским военным

Минобороны России назвало фейком сообщения СМИ о сокращении выплат военным псковского гарнизона из-за якобы перечисления денег на Главный Храм Вооруженных сил, об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Полиция задержала попутчика пропавшей женщины-водителя BlaBlaCar

Полиция задержала подозреваемого в причастности к исчезновению 29-летней женщины, пропавшей во время поездки в Тулу, сообщает 30 декабря «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.
Обновлено в 04:55
Общество

Берег острова Итуруп завалило тоннами селедки

Берег одного из Курильских островов, Итурупа, был завален выброшенной на берег селедкой. Природная аномалия попала на видео.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, в котором пострадали шесть человек.
Обновлено в 15:19
Кино

Скончался режиссер культовых боевиков Ринго Лэм

Гонконгкский режиссер и сценарист Ринго Лэм умер 29 декабря в возрасте 63 лет, передает South China Morning Post.
Обновлено в 13:04
Политика

Канцлер Австрии допустил возможность отмены санкций против России

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал постепенную отмену антироссийских санкций в случае урегулирования конфликта на Донбассе, пишет в воскресенье, 30 декабря, немецкая газета Rheinische Post.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна рассказала, сделал ли он предложение

Ранее Брухунова пожаловалась на "агрессивную ревность" Степаненко.
Обновлено в 13:25
Армия и оружие

Великобритания анонсировала открытие новых военных баз

Обновлено в 13:47
Происшествия

Четыре человека погибли при крушении вертолета в Улан-Удэ

Частный вертолет потерпел крушение в Улан-Удэ, после столкновения с землей воздушное судно загорелось.
Обновлено в 00:25
Происшествия

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега»

В Химках эвакуировали торговый центр «Мега» из-за подозрительного предмета, передает ТАСС 30 декабря со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.
Обновлено в 10:38
Спорт

Лыжник Устюгов выиграл индивидуальную гонку на «Тур де Ски»

На лыжной гонке раздельным стартом на дистанции 15 километров свободным стилем, которая прошла в рамках «Тур де Ски» в итальянском Тоблахе, одержал победу представитель РФ Сергей Устюгов.
Обновлено в 11:43
Политика

Постпред РФ осудил выход США из ЮНЕСКО

Постоянный представитель России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов выразил сожаление по поводу предстоящего выхода США из состава организации.
Обновлено в 16:36
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Лукашенко объявил союз РФ и Белоруссии состоявшимся

Обновлено в 13:03
Политика

Кузнецова сопроводит вылетающих из Ирака российских детей

Обновлено в 10:16
Общество

Власти Бали повысили уровень опасности из-за извержения вулкана

Обновлено в 10:10
Футбол

Погба: «МЮ» при Сульшере больше атакует, чем при Моуринью

Обновлено в 16:43
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Михалкова объявила о распаде «Уральских пельменей»

Звезда "Уральских пельменей" актриса Юлия Михалкова неожиданно заявила, что популярный юмористический коллектив уже давно распался и гастролирует по отдельности.
Обновлено в 11:14
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Свидетельствовавшая против Улюкаева подчиненная стала замминистра

Бывшая подчиненная экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева Ольга Тарасенко, которая была одним из свидетелей обвинения по его делу, стала заместителем главы ведомства.
Обновлено в 10:45
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В Чечне из-за аварии без света остались более 100 тыс. человек

В Чечне из-за нарушенного энергоснабжения без электричества остались более 100 тыс. человек. Об этом говорится в материалах Минэнерго.
Обновлено в 10:51
Политика

Юнкер обвинил лидеров Евросоюза в лицемерии

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) проявляют лицемерие в вопросе усиления охраны внешних границ.
Обновлено в 14:29
Происшествия

В Роспотребнадзоре назвали причины заболевания детей в садиках Москвы

Обновлено в 13:04
Армия и оружие

Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»

Минобороны опубликовало новые кадры испытательного пуска ракеты комплекса с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «Авангард».
Обновлено в 05:11
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МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:06
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Шахматистка Екатерина Лагно выиграла чемпионат мира по блицу

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МИД РФ не получал жалоб от Би-би-си из-за утечки данных журналистов

Министерство иностранных дел РФ не получало никаких обращений от британской вещательной корпорации «Би-би-си» в связи с публикацией в соцсетях данных о ее сотрудниках.
Обновлено вчера в 21:13
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Манафорта и Дерипаску связал экс-офицер ГРУ

Расследование провели журналисты Time и пришли к выводу, что экс-разведчик был посредником между экс-главой предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом и российским бизнесменом Олегом Дерипаской.
Обновлено в 07:50
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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