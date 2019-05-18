Футбол
Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»Вести.Ru 00:39
Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба. "Королевский клуб" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера француза. Серхио Рамос считает, что приход Погба навредит обстановке внутри коллектива.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Футбол
Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
Обновлено в 00:27
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Minecraft Earth: Анонсирована мобильная AR-версия Minecraft
Компания Microsoft решила порадовать геймеров и занялась созданием мобильной версии игры.
Обновлено в 02:36
Политика
Формат опроса по строительству храма в Екатеринбурге не определен
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что формат опроса жителей города по поводу строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга пока не определен.
Обновлено в 03:50
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров
В Волгограде сгорел склад площадью 1 тыс. кв. м, спасателям удалось потушить пожар утром. Об этом сообщили в областном управлении МЧС.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Наблюдатель ОБСЕ объяснил неотвратимость войны в Донбассе
«Ситуация и до войны не была в розовых тонах, но война началась из того, что было», - отметил наблюдатель.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие
Небензя предложил помощь российских врачей постпреду Великобритании
В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
В мэрии Екатеринбурга проходит встреча представителей протестующих против строительства храма с руководством города
Заявлено, что никаких решений сегодня принято не будет.
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Волгограде в ДТП с маршруткой и грузовиком пострадали 14 человек
В Советском районе Волгограда при столкновении маршрутки с грузовиком пострадали 14 человек.
Обновлено вчера в 13:23
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено 16 мая в 03:10
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
Жена Диброва впервые за 10 лет осталась без прислуги
Полина призналась, что впервые за 10 лет осталась дома наедине с детьми без персонала.
Обновлено в 01:42
Общество
В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног
В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.
Обновлено 16 мая в 09:47
Политика
США решили не отправлять на Украину постоянного посла
Украинские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне пишут, что Госдепартамент Соединенных Штатов решил направить на Украину временного поверенного, который будет руководить американским посольством в этой стране вплоть до президентских выборов в США в 2020 году.
Обновлено в 04:12
Политика
Порошенко открыто обвинил Москву в геноциде крымских татар
Обвиняли в дружбе с фашистами: кого депортировали из Крыма 75 лет назад "Убежден, право крымских татар свободно жить на своей земле будет восстановлено", — заявил Порошенко.
Обновлено в 02:20
Общество
В Москве в субботу ожидается до 22 градусов тепла
Небольшая облачность, северный ветер и до 22 градусов тепла ожидается в субботу в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Каннский кинофестиваль: Элтон Джон спустился с горы
В окрестностях Ниццы на горе Мон Борон расположен летний дом Элтона Джона, где он живет со своим супругом Дэвидом Фишером и их приемным сыном.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Башкирии трое подростков на квадроцикле врезались в автомобиль
Врачи госпитализировали троих подростков, получивших травмы при столкновении квадроцикла с припаркованной машиной в Башкирии, сообщили в ГИБДД по региону.
Обновлено в 01:35
Футбол
ЦСКА обыграл «Реал» и пробился в финал Евролиги
Армейцы победили в тяжелейшем матче мадридский "Реал" со счетом 95:90.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Британских читателей возмутил перехват российских самолетов над Балтикой
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 14:26
Футбол
Французский арбитр досрочно завершил матч и раздал командам карточки
Французский арбитр Йоан Рунсар, работавший на матче лиги 2 между "Метцем" и "Брестом" (1:0), необычным образом завершил карьеру.
Обновлено в 04:11
Технологии
В HiSilicon давно готовились к запрету, наложенному США
HiSilicon, дочерняя компания Huawei Technologies, занимающаяся выпуском микросхем, сегодня сообщила, что давно готова к «экстремальному сценарию», включающему запрет на закупку американской продукции и технологии.
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Армия и оружие
В Китае заявлено о начале строительства третьего авианосца
В китайских СМИ появились сообщения о начале строительства нового (третьего) авианосца для ВМС НОАК.
Обновлено в 00:38
Происшествия
Юлия Скрипаль готовит заявление
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Общество
Возмутившая Путина непостроенная детская площадка оказалась построена
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Головин включён в заявку «Монако» на матч с «Амьеном»
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим определился с заявкой команды на матч 37-го тура чемпионата Франции с «Амьеном», который состоится завтра, 18 мая.
Обновлено вчера в 15:03