Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»Вести.Ru 00:39

Капитан "Реала" Серхио Рамос высказался против приобретения полузащитника Поля Погба. "Королевский клуб" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера француза. Серхио Рамос считает, что приход Погба навредит обстановке внутри коллектива.

Серхио Рамос не хочет видеть Погба в «Реале»

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