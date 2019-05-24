Серхио Рамос может уйти из «Реала»LoginCasino.com 02:14

У самого преданного тоже есть конец терпению Рамос выступает за «Реал» с 2005 года, он провел 606 матчей и забил 84 гола. Серхио четыре раза выигрывал вместе со «сливочными» чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Контракт капитана рассчитан до лета 2021-го.

Серхио Рамос может уйти из «Реала»

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