Футбол

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»
Sports.ru
вчера в 17:04

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражения от «Эйбара» (0:3) в чемпионате Испании.
Sports.ruвчера в 17:04

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Рамос о сенсационном поражении «Реала»: у нас нет оправданий

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Рамос признал, что сейчас «Реал» - средняя команда

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Серхио Рамос: «Мы не соответствовали сопернику в желании, отношении и скорости»

Матч ТВ01:02

Серхио Рамос: «Мы не соответствовали сопернику в желании, отношении и скорости»

Sportbox.RU01:02

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Спорт-Экспрессвчера в 20:54

Рамос: игроки «Реала» не проявили должного отношения к сопернику

Чемпионатвчера в 20:00

Серхио Рамос: «Реал» не проявил должного отношения к матчу с «Эйбаром»

Sports.ruвчера в 17:04
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Футбол

Президент «Ривер Плейта» едва не пострадал во время беспорядков

Обновлено в 03:30
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Анри назвал победу «Монако» над «Каном» облегчением

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри прокомментировал матч против "Кана" в рамках 14-го тура чемпионата Франции, передает "Советский спорт".
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Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»

Обновлено в 03:24
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«Спартак» и «Крылья Советов» выбрали форму на матч в Москве

Обновлено в 03:10
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Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 02:45
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Эмери: смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык

Смотрю сериалы, чтобы улучшить английский язык.
Обновлено в 03:06
Футбол

«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей

«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 02:53
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интер“ забыл о поражении в Бергамо»

"Интер" в 13-м туре серии А дома разгромил "Фрозиноне" (3:0). Миланский клуб сделал выводы из поражения в прошлом туре от "Аталанты" (1:4).
Обновлено в 03:17
Футбол

Тренер «Боруссии» назвал претендентов на чемпионство в бундеслиге

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр считает, что несколько команд смогут навязать борьбу «Баварии» в бундеслиге и побороться за чемпионский титул в сезоне-2018/19.
Обновлено в 03:03
Футбол

Сантьяго Солари: «Эйбар» был лучше «Реала»

"Эйбар" играл отлично, - приводит слова Солари Football Espana.
Обновлено вчера в 20:20
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Виллиан провел 600-й матч в профессиональной карьере

Бразилец перешел в «Челси» летом 2013 года и сыграл за лондонцев 256 матчей.
Обновлено в 01:52
Футбол

«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»

"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
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Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»

Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
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«Валенсия» без Черышева разгромила «Райо Вальекано»

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Аллегри: «Нам нужно думать на шаг вперед, как это делает Роналду»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над СПАЛом в матче Серии А. Мы продуктивно провели первый тайм.
Обновлено вчера в 17:56
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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