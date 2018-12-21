Футбол
Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»
Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»Матч ТВ00:24
Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи о возвращении тренера Жозе Моуринью в мадридский клуб. Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», а «Реал» показывает не лучшие результаты при новом тренере Сантьяго Солари. Напомним, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
Матч ТВ00:24
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Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»
Eurosport.ruвчера в 13:31
Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»
Спорт-Экспрессвчера в 11:25
«Мы должны уважать Солари». Рамос — о возможном возвращении Моуринью в «Реал»
Sport24.ruвчера в 10:56
Серхио Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы продолжаете о нем говорить»
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