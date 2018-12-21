Футбол

Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»
Матч ТВ
00:24

Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал слухи о возвращении тренера Жозе Моуринью в мадридский клуб. Моуринью был уволен из «Манчестер Юнайтед», а «Реал» показывает не лучшие результаты при новом тренере Сантьяго Солари. Напомним, Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 годы.
Матч ТВ00:24

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Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»

Матч ТВ00:24

Серхио Рамос: «Почему спустя пять лет мы все еще говорим о Моуринью?»

Sportbox.RU00:24

Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»

Eurosport.ruвчера в 13:31

Рамос: «Реал» без Моуринью уже пять лет, а вы до сих пор говорите о нём

Чемпионатвчера в 11:59

Рамос - о Моуринью: «Его уже пять лет нет в „Реале“, а вы все еще о нем говорите»

Спорт-Экспрессвчера в 11:25

«Мы должны уважать Солари». Рамос — о возможном возвращении Моуринью в «Реал»

Sport24.ruвчера в 10:56

Серхио Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже пять лет, а вы продолжаете о нем говорить»

Sports.ruвчера в 08:59
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Футбол

«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол

Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые

Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол

Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол

Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС

Обновлено в 01:10
Футбол

«Зенит» намерен вернуть Скопинцева

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол

Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую

В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол

Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»

Французкий «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.
Обновлено в 01:17
Футбол

Павар согласился перейти в «Баварию»

Обновлено в 01:24
Футбол

Пюэль может покинуть «Лестер» в ближайшее время

После 17 матчей чемпионата Англии «Лестер» идет на 12-м месте, набрав 22 очка.
Обновлено в 01:54
Футбол

«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»

Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол

«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»

Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол

«Интер» может подписать Рэмси зимой

Согласно сообщению издания, руководство «Интера» провело встречу с представителями Рэмси в минувшую среду.
Обновлено в 01:30
Футбол

Боккетти не покинет «Спартак» зимой

Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол

Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре

Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, играющий на позиции центрального защитника. Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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