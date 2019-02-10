Футбол

Серхио Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триковЕженедельник Футбол 13:07

Манчестер Сити — Челси
6 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Этихад»
Рахим Стерлинг
4′
Серхио Агуэро
13′
Серхио Агуэро
19′
Илкай Гюндоган
25′
52′
Росс Баркли
Матео Ковачич
Серхио Агуэро
56′
60′
Жоржиньо
Серхио Агуэро
Габриэл Жезус
65′
65′
Педро Родригес
Рубен Лофтус-Чик
Кевин де Брюйне
Рияд Марез
68′
69′
Маркос Алонсо
73′
Маркос Алонсо
Эмерсон Палмьери
Фернандиньо
Давид Сильва
75′
Илкай Гюндоган
77′
Рахим Стерлинг
80′
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро оформил хет-трик в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Челси». Сама встреча закончилась победой «горожан» — 6:0. Для аргентинца этот хет-трик стал 11-м в АПЛ. Он догнал рекордсмена по этому показателю – Алана Ширера.
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Агуэро повторил рекорд АПЛ по количеству хет-триков

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Агуэро повторил рекорд Ширера по числу хет-триков в английской премьер-лиге

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Агуэро повторил рекорд Ширера по хет-трикам в АПЛ

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Аргентинский футболист, выступающий на позиции нападающего за клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» и сборную Аргентины. 5 июля 2003 года стал самым молодым игроком, дебютировавшим в чемпионате Аргентины в возрасте 15 лет и 35 дней, побив тем самым предыдущий рекорд, принадлежавший Диего Марадоне с 1976 года. На своей футболке во время матчей чаще всего использует прозвище Кун Агуэро.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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