Футбол

Серхи Роберто пропустит из-за травмы 3-4 недели
Евро-футбол.ру
11:56

Атлетико — Барселона
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
29′
Серджи Бускетс
Лукас Эрнандес
39′
46′
Серхи Роберто
Рафинья Алькантара
Антуан Гризманн
48′
Тома Лемар
Витоло
64′
Диего Коста
71′
71′
Самюэль Умтити
Диего Коста
77′
80′
Артур
Усман Дембеле
Диего Коста
Анхель Корреа
80′
85′
Артуро Видаль
Малком
Родриго Эрнандес
86′
Филипе Луис
87′
90′
Усман Дембеле
90′+3′
Рафинья Алькантара
Как информирует официальный сайт "сине-гранатовых", из-за травмы подколенного сухожилия 26-летний хавбек пропустит 3-4 недели.
Евро-футбол.ру11:56

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