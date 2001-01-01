Серхи Бускетс: «„Лион“ является мощной командой»Матч ТВ вчера в 01:41

Полузащитник «Барселоны» Серхи Бускетс признался, что ждет тяжелой игры в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

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Происшествия В Приморье родители школьников устроили самосуд над пятиклассником Местное ИА "Дейта" сообщило в среду, что один из учеников школы издевался над детьми, и их родители утром 20 февраля отвели школьника в мужской туалет, где окунули головой в унитаз.

Политика Порошенко заявил, что лично выносил погибших с Майдана Президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления в Ивано-Франковске на мероприятии, которое было посвящено событиям «евромайдана», заявил, что лично помогал выносить погибших с площади.

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Происшествия В Петербурге 11 школьников попали в больницу после теста на туберкулез В 72-й школе Санкт-Петербурга после проведения кожной пробы для определения туберкулеза 11 учеников почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу, передает ТАСС.

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