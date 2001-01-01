Футбол

Серхи Бускетс: «„Лион“ является мощной командой»Матч ТВ 01:41

Лион — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Люмьер»
Лион
Предварительная расстановка 4‑3‑3
1
Лопес
  
14
Дюбуа
  
6
Фильо
  
5
Денайер
  
22
Менди
  
28
Ндомбеле
  
29
Тузар
  
8
Ауар
  
10
Траоре
  
9
Дембеле
  
11
Депай
  
1
Тер Штеген
  
20
Роберто
  
3
Пике
  
15
Лангле
  
18
Альба
  
4
Ракитич
  
5
Бускетс
  
22
Видаль
  
10
Месси
  
9
Суарес
  
11
Дембеле
  
Барселона
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Полузащитник «Барселоны» Серхи Бускетс признался, что ждет тяжелой игры в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
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