Происшествия
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под АчинскомВести.Ru 07:31
По предварительным данным, пожар произошел на складе боеприпасов на одной из воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово. Жителей села Каменка, рядом с которым располагается склад артиллерийских снарядов, эвакуируют, в еще три деревни направлены автобусы МЧС.
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