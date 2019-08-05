По предварительным данным, пожар произошел на складе боеприпасов на одной из воинской части, расположенной между Ачинском и Назарово. Жителей села Каменка, рядом с которым располагается склад артиллерийских снарядов, эвакуируют, в еще три деревни направлены автобусы МЧС.

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов под Ачинском

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