Происшествия
На складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрывRT на русском 09:28
На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов. Пострадали по меньшей мере семь человек. В радиусе 20 км проводится эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения.
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с чего всё началось
«Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта»,— говорится на сайте администрации Красноярского края.Коммерсантъ08:00
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