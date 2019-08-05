с чего всё началось

На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов. Пострадали по меньшей мере семь человек. В радиусе 20 км проводится эвакуация, развёрнуты пункты временного размещения.

На складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв

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