Происшествия

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видеоLenta.ru вчера в 23:31

Очевидцы рассказали о четырех хлопках. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, один из районов города остался без света. После взрывов вспыхнул пожар, загорелись пять грузовых автомобилей, десять легковых и крыша соседнего двухэтажного здания.
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Видео: в Кропивницком взлетела на воздух заправка с газовыми цистернами

РЕН ТВ02:07

СМИ: в Кропивницком на Украине произошла серия взрывов, обесточен городской район

ТАССвчера в 15:57

Серия мощных взрывов прогремела в украинском Кропивницком

Известиявчера в 20:51

В Кировограде прогремела серия мощных взрывов

URA.Ruвчера в 17:25

Серия взрывов произошла в украинском Кропивницком — видео

Life.ruвчера в 16:10

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

Lenta.ruвчера в 23:31

Очевидцы сняли на видео шесть мощных взрывов в Кировограде

Вести.Ruвчера в 16:48
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Политика

Бывший губернатор Хабаровского края задержан в Москве

Бывший губернатор Хабаровского края и полпред в Дальневосточном федеральном округе, академик РАН Виктор Ишаев задержан в Москве, передают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие

Сирия сообщила об авиаударе Израиля по Алеппо

ПВО Сирии отразили авиаудар Израиля по городу Алеппо. Об этом сообщило государственное телевидение страны.
Обновлено вчера в 20:18
Армия и оружие

В порт Одессы прибудут два корабля НАТО

Обновлено в 02:53
Футбол

«ПСЖ» предложит Мбаппе новый контракт и сделает самым высокооплачиваемым игроком в мире

Как утверждает El Mundo, парижский клуб готов сделать 20-летнего форварда самым высокооплачиваемым игроком планеты.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес

Лиза Галкина затмила всех детей на модном показе Валентина Юдашкина

Недавно в Москве состоялся детский модный показ новой коллекции Валентина Юдашкина, в котором приняли участие наследники многих российских звезд.
Обновлено в 02:54
Авто

До 2021 года Seat намерена выпустить 6 электромобилей и гибридов

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Оператор «Северного потока-2» опроверг отказ Дании от газопровода

Оператор строительства "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и Датское энергетическое агентство опровергли информацию, распространенную "Нафтогазом Украины", об отказе Дании выдать разрешение на прокладку труб газопровода.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Следствие назвало потерпевшую сторону по делу экс-министра Абызова

Следствие считает потерпевшей стороной по уголовному делу, возбужденному против бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17
Экономика

Названы сферы деятельности с самыми высокими зарплатами

Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами по итогам января 2019 года.
Обновлено в 01:10
Политика

США противодействуют вмешательству России в выборы на Украине — Помпео

США принимают меры для предотвращения вмешательства России в украинские выборы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время презентации стратегии госдепа США по внешней политике на 2020 год, сообщило 28 марта информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 02:38
Политика

Гордума выбрала мэра Владивостока

Депутаты Владивостока выбрали и. о. мэра Олега Гуменюка на пост главы города. Конкурс на замещение должности мэра начался 29 января.
Обновлено вчера в 20:58
Общество

Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Гаджеты

В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей

Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:33
Политика

Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины

Владимир Зеленский продолжает лидировать в президентском рейтинге Украины.
Обновлено вчера в 11:55
Экономика

Банк России отозвал лицензию у Международного расчетного банка

Банк России приказом от 28 марта 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка, не являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено вчера в 08:26
Наука

Музыканты оказались мастерами отсеивания нерелевантной информации

Чилийские ученые выяснили, что исполнительный контроль при работе внимания — то, насколько эффективно отсеивается нерелевантная информация, — у музыкантов работает лучше, чем у тех, кто на инструментах не играет.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Самолет не смог с первого раза сесть в на Ямале из-за уборки снега

Самолет, летевший из Тюмени, не смог с первого раза сесть в аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО), так как в этот момент взлетно-посадочную полосу (ВПП) очищали от снега, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Обновлено в 03:15
Авто

Aurus планирует выпустить парадный кабриолет к 9 мая

Эксперты ожидают, что модель впервые дебютирует уже в нынешнем году на Параде Победы 9 мая.
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами

Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Общество

В Facebook и Instagram запретили пропаганду белого национализма

После консультаций с правозащитниками и учеными, компания пришла к выводу, что белый национализм и сепаратизм неотделимы от этой идеи.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Германии предрекли нехватку медикаментов из-за Brexit

Германия столкнется с нехваткой медикаментов если Великобритания выйдет из Евросоюза.
Обновлено в 03:12
Гаджеты

Складной смартфон Xiaomi показали на видео

Китайская компания Xiaomi опубликовала в социальной сети Weibo новое видео, на кадрах которого продемонстрирован складной смартфон.
Обновлено в 03:03
Авто

В Renault задумались о слиянии с концерном FIAT Chrysler

Объединение альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и FCA позволит создать автопроизводителя конкурирующего с Volkswagen Group и Toyota Motor.
Обновлено вчера в 15:24
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Калгари»

«Даллас Старз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1.
Обновлено в 01:18
Единоборства

Усик отказался от боя с Лебедевым

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Предвыборный компромат: появилось видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 03:01
Происшествия

Названы главные причины самоубийства российских полицейских

Чаще всего сотрудники российской полиции совершают самоубийство из-за домашних проблем и отсутствия интереса к карьерному росту.
Обновлено в 02:55
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