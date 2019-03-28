Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видеоLenta.ru вчера в 23:31

Очевидцы рассказали о четырех хлопках. Взрывной волной выбило окна в соседних зданиях, один из районов города остался без света. После взрывов вспыхнул пожар, загорелись пять грузовых автомобилей, десять легковых и крыша соседнего двухэтажного здания.

Серия мощных взрывов в украинском городе попала на видео

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