Серия мощных взрывов прогремела в украинском КропивницкомИзвестия вчера в 20:51

с чего всё началось

Серия взрывов прогремела в украинском городе Кропивницкий на газовой заправке, в результате пострадали три человека. Инцидент произошел на улице Киевской в 20:07 по местному времени. На заправке находились также пять автомобилей с газом, все они загорелись.

Футбол Медведев о Кокорине: Каждый имеет шанс на исправление Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канале «КраСава» заявил, что форварду команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву нужно дать второй шанс.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Происшествия Суд арестовал бывшего министра Абызова Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.

Происшествия В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.

Экономика ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.

Политика ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.

Политика Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.

Политика Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.

Происшествия На Октябрьском мосту в жутком ДТП погибли два человека В Липецке на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.

Гаджеты В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Политика В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.

Происшествия В здании правительства Хабаровского края проходят обыски Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.

Транспорт В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.

Экономика Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.

Политика Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.

Здоровье Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Технологии «Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».

Политика Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.

Политика США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.

Политика Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.

Транспорт Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Гаджеты Роскачество составило рейтинг смартфонов Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.

Культура Украина отменила запрет на въезд Добронравову Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.