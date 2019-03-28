Происшествия
Серия мощных взрывов прогремела в украинском КропивницкомИзвестия вчера в 20:51
Серия взрывов прогремела в украинском городе Кропивницкий на газовой заправке, в результате пострадали три человека. Инцидент произошел на улице Киевской в 20:07 по местному времени. На заправке находились также пять автомобилей с газом, все они загорелись.
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с чего всё началось
Как ранее сообщал местный информационный портал "Гречка", в результате инцидента обесточен микрорайон "Коваливка", в прилегающих к месту взрывов домах выбиты окна.ТАССвчера в 19:44
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Футбол
Медведев о Кокорине: Каждый имеет шанс на исправление
Президент «Зенита» Александр Медведев в интервью для YouTube-канале «КраСава» заявил, что форварду команды Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву нужно дать второй шанс.
Обновлено вчера в 15:56
Спорт
Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты
Обновлено вчера в 12:26
Общество
Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами
Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
Суд арестовал бывшего министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент "Ведомостей" из зала суда.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В Хабаровском крае осудили мужчину, повесившего кота на балконе
Суд установил, что обвиняемый в феврале 2019 года затянул на шее кота веревку и повесил животное на балкон своей квартиры.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
ЦБ планирует протестировать на цифровом профиле 16 банков
По итогам тестирования будет проведен анализ, чтобы определить, как банками обрабатываются данные клиентов.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Британский парламент отверг все альтернативные варианты по Brexit
Британские парламентарии не поддержали в полной мере ни один из восьми вариантов дальнейших действий, касающихся Brexit, продемонстрировав лишь, что они категорически против выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения 12 апреля и что идея нового референдума пользуется наибольшей поддержкой.
Обновлено вчера в 18:27
Политика
Мадуро рассказал об атаке на крупнейшую ГЭС Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что атаку на крупнейшую гидроэлектростанцию страны совершил снайпер.
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
На Октябрьском мосту в жутком ДТП погибли два человека
В Липецке на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средства, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 01:32
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети
Обновлено в 01:05
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали соратника Ельцина Геннадия Бурбулиса
Единственного в истории госсекретаря при президенте РФ, соратника Бориса Ельцина Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге, где он должен был участвовать в мероприятии в Ельцин-центре.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
В здании правительства Хабаровского края проходят обыски
Власти Хабаровского края подтвердили сообщения о том, что в здании регионального правительства проходят обыски.
Обновлено в 01:48
Транспорт
В РФ меняются условия оборудования железнодорожных переездов камерами
Изменения в законодательство гласят, что владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны оборудовать переезды, расположенные на путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года.
Обновлено в 00:05
Политика
Националисты забросали дом Медведчука петардами и файерами
Радикалы из партии "Национальный корпус" устроили беспорядки под домом главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука в Киевской области.
Обновлено вчера в 16:16
Здоровье
Московские больницы проведут в апреле дни открытых дверей
Московские больницы в апреле проведут для москвичей бесплатные консультации, обследования и лекции на различные темы в рамках проекта "Входите, открыто!" столичного департамента здравоохранения, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:52
Технологии
«Билайн» даст клиентам интернет-трафик за сон и отказ от мобильного
Пользователи телефонной сети «Билайн» смогут получать дополнительный трафик интернета или бесплатно раздавать интернет за 8-ми часовой сон, за временный отказ от сотового телефона и прогулки, сообщают «Открытые системы».
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Гуайдо озвучил дату свержения режима Мадуро: 6 апреля
Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо обратился в своем микроблоге в Твиттере к сторонникам "демократических перемен" в стране с призывом свергнуть режим действующего главы государства Николаса Мадуро 6 апреля.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
США призвали Россию убедить Сирию вывести войска с Голанских высот
США призывают Россию убедить Сирию в необходимости отвода войск от Голанских высот, заявил политический координатор постпредства Штатов при ООН Родни Хантер.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:04
Транспорт
Шереметьево вводит обслуживание по электронным посадочным талонам
Международный аэропорт Шереметьево планирует с 4 апреля ввести обслуживание пассажиров по электронным посадочным талонам, сообщил «РИА Новости» генеральный директор АО «МАШ» Михаил Василенко.
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено вчера в 12:32
Гаджеты
Роскачество составило рейтинг смартфонов
Роскачество и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) обновили рейтинг смартфонов.
Обновлено в 01:00
Культура
Украина отменила запрет на въезд Добронравову
Как отмечается, суд признал противоправными действия СБУ по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления о запрете въезда Добронравову и отменил соответствующее постановление.
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно
Спасенные в Сицилийском проливе мигранты захватили торговое судно и развернули его в сторону Мальты и итальянского острова Лампедуза, сообщил глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини в среду, 27 марта.
Обновлено вчера в 12:17