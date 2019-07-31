Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTubeLife.ru 12:33
Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
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Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
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Политика
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В Москве арестован еще один подозреваемый в госизмене
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Актриса Мария Кожевникова показала фото до похудения
Актриса Мария Кожевникова опубликовала в Instagram пост с фотографией двухлетней давности до похудения.
Обновлено в 13:27
Происшествия
В центральном офисе сети книжных «Буквоед» идут обыски
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Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
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Происшествия
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СК России сообщил о том, что подозреваемая в систематическом истязании 12-летнего сына жительница Нижнего Новгорода арестована на два месяца.
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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдалла призвал прекратить обвинять Россию в крушении Boeing MH17.
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Происшествия
Названа основная версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Следствие по делу о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево в мае 2019 года считает основной причиной катастрофы ошибку пилотов.
Обновлено в 13:07
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено в 11:04
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено вчера в 09:19
Религия
Патриарх Кирилл назвал опасности развития цифровых технологий
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, в чем заключается опасность развития цифровых технологий. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:14
Футбол
В «Спартаке» объяснили продажу Фернандо и Адриано
Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн объяснил, почему клуб продал лидеров команды Фернандо в китайский "Бэйцзин Гоань", а Луиса Адриано - в бразильский "Палмейрас".
Обновлено в 14:03
Политика
МИД РФ допустил размещение запрещенных ДРСМД ракет рядом с США
Замглавы МИД России Сергей Рябков высказался о размещении запрещенных ДРСМД ракет.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Минздрав России продолжает ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации на территории Иркутской области
В населенных пунктах, пострадавших от паводка, продолжают работать 27 бригад скорой помощи, включая 23 наземных и 4 санитарных вертолета ТЦМК, а также Сводный медицинский отряд ФМБА России из 30 человек, 6 единиц техники.
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Финансы
ФРС США снизила ставку впервые за 10 лет
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 2–2,25%. Это произошло впервые с конца 2008 г.
Обновлено в 14:33
Гаджеты
Huawei заняла второе место на мировом рынке смартфонов
Доля Huawei на мировом рынке смартфонов (17%) по итогам второго квартала 2019 финансового года позволила компании занять второе место среди всех производителей смартфонов.
Обновлено в 03:58
Политика
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы
Центризбирком проверяет жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали после проверки подписей, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 14:54
Наука
Укусы обнаруженных во Флориде комаров вызывают смертельный отек мозга
Департамент штата Флориды обеспокоен смертельным вирусом, который распространился на их территории из-за комаров.
Обновлено в 12:51
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
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Футбол
«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" в матче первого тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:36
Футбол
«Реал» обыграл «Фенербахче» в товарищеском матче
Мадридский "Реал" обыграл турецкий "Фенербахче" в товарищеском матче. На двоих команды забили восемь мячей.
Обновлено в 14:00
Экономика
EssilorLuxottica купит 76,7% GrandVision за 5,5 млрд евро
"EssilorLuxottica приобретет 76,72% акций в GrandVision по цене покупки за наличные, равной 28 евро за акцию, составляющие примерно 5,5 миллиарда евро", — говорится в релизе компании.
Обновлено в 08:33
Политика
Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке
На Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", подписанный в мае Петром Порошенко, занимавшим тогда пост главы государства.
Обновлено в 14:09
Музыка
50-й фестиваль «Вудсток» не состоится
Юбилейный 50-й музыкальный фестиваль "Вудсток" был отменен в этом году.
Обновлено в 15:01