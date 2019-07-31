Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTubeLife.ru 12:33

Эпизод "Маша плюс Каша" мультфильма "Маша и Медведь", размещённый на "Ютубе", посмотрели более четырёх миллиардов раз.
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Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» собрал 4 миллиарда просмотров

Российская газета14:53

Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров

Взгляд.ру10:54

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

РИА Новости10:42

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

RT на русском12:29

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Газета.Ru11:14

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

ТАСС10:56

Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

РБК13:53
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 15:43, Ашберн
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