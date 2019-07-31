Культура

Серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTubeGazeta.SPb вчера в 13:49

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — рассказывает студия.
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Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 млрд просмотров

Газета.Ruвчера в 11:14

Серия мультфильма «Маша и медведь» набрала свыше 4 млрд просмотров

Взгляд.рувчера в 10:54

Эпизод «Маши и Медведя» на YouTube посмотрели более 4 млрд раз

РБКвчера в 13:53

Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

RT на русскомвчера в 12:29

Эпизод мультфильма «Маша и Медведь» собрал 4 миллиарда просмотров

Российская газетавчера в 14:53

Мультфильм «Маша и Медведь» набрал рекордные 4 млрд просмотров на YouTube

ТАССвчера в 10:56

Серия «Маши и Медведя» набрала свыше 4 миллиардов просмотров на YouTube

РИА Новостивчера в 10:42
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:00, Ашберн
Общество

Россия приостанавливает ввоз ряда фруктов из Китая

Поставки груш и персиков из Китая приостанавливается — Россельхознадзор заявил, что это связано с регулярным выявлением среди ввозимых плодов заражения некоторыми карантинными вредителями и заболеваниями.
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ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
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«Роскосмос» приостановил разработку «Косморобота»

В настоящее время из-за существенного уменьшения объемов финансирования работы по проекту "Косморобот" приостановлены.
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Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму

Элла Памфилова выступила на заседании ЦИК с арифметической отповедью комментаторам, заявляющим, что на выборах в Московскую городскую Думу невозможно зарегистрироваться кандидатам от оппозиции.
Обновлено вчера в 11:07
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Игра четвертого тура пройдет в субботу вечером на стадионе "Открытие Арена".
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Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

На юге европейской территории страны температура августа ожидается близкой к норме, а количество осадков - меньше средних многолетних значений.
Обновлено вчера в 22:00
Игры

Королевская битва Mavericks: Proving Grounds отменена

Королевскую битву размером в тысячу человек для игры Mavericks: Proving Grounds отменили после четырех дней после официального старта альфа-тестирования.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Иркутске

Пассажирка рейсового автобуса и водитель легкового автомобиля погибли в результате столкновения транспортных средств на плотине ГЭС в Иркутске.
Обновлено в 00:13
Авто

Названа стартовая цена на новый Suzuki Jimny в России

Накануне японцы рассказали о российских комплектациях Suzuki Jimny нового, четвертого по счету поколения.
Обновлено вчера в 06:43
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день

Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

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Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия

Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек

Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

В Москве арестовали подозреваемого в госизмене

Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
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Четыре человека погибли в результате взрыва на шахте в Китае

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Космос

Один из лунных частников отказался от доставки грузов NASA

Обновлено 30 июля в 05:46
Политика

Соловьёв высказался о госпитализации Навального

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

США вводят санкции против главы МИД Ирана

США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 06:16
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В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной

В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
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Малком подпишет с «Зенитом» 5-летний контракт

Французский журналист Мохамед Бухафси в своем твиттере сообщил, что футболист «Барселоны» Малком продолжит карьеру в «Зените».
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Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране

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Обновлено вчера в 23:36
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Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО

Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
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Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель ВМС США

В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
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СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине «скорой»

Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщило РИА Новости.
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Маша - невероятно активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для неё одной. Машина индивидуальность не знает границ, поэтому урок труда легко оборачивается строительством парусного корабля, а набор художника - в разукрашивание всего леса.
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