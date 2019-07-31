Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала рекордные 4 млрд просмотров на YouTubeGazeta.SPb вчера в 13:49
«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — рассказывает студия.
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Общество
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Памфилова дала арифметическую отповедь по выборам в Мосгордуму
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Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
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Обновлено вчера в 13:39
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
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Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
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Обновлено 30 июля в 05:46
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Соловьёв высказался о госпитализации Навального
Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв прокомментировал ситуацию вокруг госпитализации Алексея Навального.
Обновлено вчера в 22:05
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США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:35
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
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Политика
В Киеве назвали «повод для смеха» над Украиной
В других странах могут смеяться над тем, что новоизбранные депутаты Верховной рады уехали на учебу, вместо того, чтобы решать проблемы в стране, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Александр Колтунович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
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Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
Медведев распорядился выделить более 15 млрд рублей для экономики ДФО
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Обновлено вчера в 23:36
Политика
Трамп объявил Бразилию крупнейшим союзником вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил о признании Бразилии крупнейшим союзником вне блока НАТО, следует из опубликованного заявления Белого дома.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия
СК Приморья начал проверку после гибели ребенка в машине «скорой»
Следствие начало проверку по факту гибели ребенка в карете скорой помощи в Приморье, сообщило РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:33