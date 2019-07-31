Серия "Маша плюс каша" российского мультфильма "Маша и Медведь" набрала более 4 миллиардов просмотров на YouTube, еще две серии посмотрели более миллиарда раз каждый, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

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