Футбол

Серия А представила новый логотипRT на русском 04:37

Итальянская футбольная Серия А презентовала новый логотип турнира. Эмблема, которая будет использоваться с нового сезона чемпионата Италии, опубликована в официальном Twitter лиги.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Серия А представила новый логотип

RT на русском04:37

Новый логотип Серии А

Евро-футбол.рувчера в 13:12

В следующем сезоне Серия А будет использовать логотип в виде бриллианта

Бомбардир.рувчера в 13:18

Чемпионат Италии представил свой новый логотип

Спорт-Экспрессвчера в 12:25

Итальянская Серия А представила свой новый логотип

Sport24.ruвчера в 12:09

Итальянская Серия А представила новый логотип

Чемпионатвчера в 12:35

Итальянская Серия А презентовала новый логотип

Metaratingsвчера в 12:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 05:22, Ашберн
Культура

Скончался народный артист СССР Ариф Меликов

ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Мотоцикл Сергея Доренко был куплен меньше месяца назад

Мотоцикл марки Triumph российского журналиста Сергея Доренко, на котором он попал в аварию в центре Москвы вечером в четверг, 9 мая, был куплен меньше месяца назад.
Обновлено вчера в 14:30
Путешествия

Федор Конюхов заканчивает переход через Тихий океан

Вёсельная лодка Фёдора Конюхова заканчивает переход через Тихий океан, сын Конюхова на яхте поплыл встречать лодку отца у островов Чили, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Дагестане грязевой сель унес стадо и автомобили

Ливень с дождем и градом на северо-западе Дагестана привел к сходу мощного селевого потока в реку Андийское Койсу.
Обновлено в 04:20
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Пьяный москвич подрался с бортпроводниками на рейсе из Туниса

Житель Москвы, устроивший драку с бортпроводниками на борту самолета, стал фигурантом уголовного дела, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес

Страшная трагедия убила Цымбалюк-Романовскую

Обновлено в 03:15
Футбол

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 28-го тура РПЛ

Напомним, что Зенит досрочно стал чемпионом после предыдущего тура. В матче с ЦСКА питерцам будет вручен кубок победителей РПЛ-2018/19.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия

Названа причина смерти Сергея Доренко

Обновлено в 04:59
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Между главами новой украинской церкви разгорелся конфликт

С момента образования поместной украинской церкви Епифаний и Фаларет не провели ни одной совместной службы.
Обновлено в 02:58
Экономика

Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд

Американская компания Uber в ходе IPO привлекла $8,1 млрд, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 01:20
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено вчера в 09:04
Общество

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Telegram-канал Mash сообщил об обысках в своей редакции

В офисе telegram-канала Mash идут обыски, сообщил главный редактор этого медиаресурса Максим Иксанов.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт

В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 02:23
Происшествия

В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы

Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено в 03:13
Транспорт

Проезд в метро Екатеринбурга подорожает 15 мая

Стоимость проезда одного пассажира в метрополитене Екатеринбурга вырастет с 28 до 32 рублей 15 мая.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Екатеринбурге полицейские вытащили людей из утонувшего автомобиля

Людей сносило потоком воды, машины «плыли» по дорогам и глохли. Один из инцидентов произошел на перекрестке улиц Чайковского и Большакова.
Обновлено в 01:16
Происшествия

«Интерфакс»: продюсер Mash задержан за подделку документов

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на «источник, знакомый с ходом расследования», сообщил, что 8 мая один из продюсеров Mash был задержан с поддельными документами, когда пытался получить у авиадиспетчеров Шереметьево записи переговоров пилотов сгоревшего в аэропорту Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 04:53
Хоккей

Около 80% билетов уже реализовано на матчи чемпионата мира по хоккею

Около 80% билетов на матчи чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии уже проданы.
Обновлено вчера в 03:52
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено вчера в 03:03
Культура

На Украине показали концерт к 9 мая, вызвавший возмущение радикалов

Ранее сообщалось, что представители общественной инициативы #ОтключиРоссийское обратились в Службу безопасности Украины (СБУ) с просьбой запретить трансляцию программ к 9 мая на канале "Интер".
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Наука

Учёные нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши

Палеонтологи из Китайской Народной Республики обнаружили на территории провинции Ляонин останки нового рода и вида динозавров из семейства скансориоптеригидов.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

Полиция Шри-Ланки задержала россиянина за съемку с квадрокоптера

Полиция города Галле на Шри-Ланке задержала гражданина России за съемку с помощью дрона. Об этом сообщает издание Ada Derana.
Обновлено в 04:57
Политика

Киев прокомментировал неявку России на трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие РФ на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда, заявила в пятницу пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Обновлено в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное