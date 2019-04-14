Футбол
Серия A. Ставки эксперта Footballtips на матч Фиорентина – БолоньяБукмекеры.рф 05:01
В воскресенье, 14 апреля, в 16:00 (МСК) состоится матч 32-го тура итальянской Серии A между футбольными клубами Фиорентина и Болонья. Игра пройдет во Флоренции на поле стадиона «Артемио Франки». Прогноз на матч Фиорентина – Болонья от эксперта Footballtips Крэйга Джонса вы можете прочитать ниже.
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Около 1500 человек эвакуировали спецслужбы на Украине в центре Киева после получения сообщений о минировании.
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Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
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Действующий президент Украины Петр Порошенко пояснил, зачем он использовал фото российского лидера Владимира Путина в своих агитационных билбордах.
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Зинедин Зидан: «Роналду никто не сможет заменить»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что экс-форварда мадридцев Криштиану Роналду невозможно заменить никем.
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