Футбол

Серия A. Ставки эксперта Footballtips на матч Фиорентина – БолоньяБукмекеры.рф 05:01

В воскресенье, 14 апреля, в 16:00 (МСК) состоится матч 32-го тура итальянской Серии A между футбольными клубами Фиорентина и Болонья. Игра пройдет во Флоренции на поле стадиона «Артемио Франки». Прогноз на матч Фиорентина – Болонья от эксперта Footballtips Крэйга Джонса вы можете прочитать ниже.
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14 апреля. 16:00. Видеотрансляция матча «Фиорентина» — «Болонья»

Еженедельник Футбол10:17

Серия A. Ставки эксперта Footballtips на матч Фиорентина – Болонья

Букмекеры.рф05:01
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