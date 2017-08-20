Футбол

Серия А. «Рома» и «Дженоа» сыграли вничьюБомбардир.ру 14:01

Дженоа — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
51′
Николо Дзаньоло
66′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
71′
Николо Дзаньоло
Джастин Клюйверт
Джанлука Лападула
Горан Пандев
73′
82′
Стефан Эль-Шаарави
Лукас Лерагер
Антонио Санабрия
84′
84′
Джастин Клюйверт
89′
Алессандро Флоренци
Рик Карсдорп
Кристиан Ромеро
90′
Даниэль Бесса
Эстебан Ролон
90′+2′
Эстебан Ролон
90′+6′
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура Серии А – 1:1. Римский клуб с 59 очками занимает пятое место в таблице, «Дженоа» с 36 очками идет на 16-м месте.
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